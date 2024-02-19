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«Закладчик» метадона не просто «погорел» в Ялте, но и «загремел» в колонию на семь с половиной лет
Фото: прокуратура РК

«Закладчик» метадона не просто «погорел» в Ялте, но и «загремел» в колонию на семь с половиной лет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:00 19.02.2024

В Ялте к семи с половиной годам лишения свободы осужден местный житель за покушение на сбыт наркотиков.

Судом установлено, что осужденный стал участником преступной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств на территории Республики Крым посредством сети «Интернет». В конце апреля прошлого года мужчина с целью дальнейшего сбыта получил оптовую партию наркотического средства метадон массой почти 5 г, а также части различных грибов, содержащих наркотическое вещество псилоцин, массой 263 г.

Мужчина перенес указанные вещества по месту своего жительства, где расфасовал их в 58 свертков с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом. Осужденному удалось оборудовать 9 тайников-закладок, сразу после чего молодой человек был задержан сотрудниками органов внутренних дел, — сообщили подробности в прокуратуре.

Ялтинский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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