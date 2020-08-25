«Заклятые друзья Крыма». Кто присоединился к антикрымским санкциям ЕС в отношении России

Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия…
Шесть стран — партнеров Евросоюза подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России, введенных в рамках стратегии ЕС по непризнанию вхождения Крыма в состав РФ. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.
Страны — кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, члены европейской зоны свободной торговли — Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия объявили о присоединении к решению Совета ЕС от 18 июня 2020 года, согласно которому Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2021 года, — говорится в заявлении.
Эти шесть стран присоединились к европейскому санкционном режиму против России с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение. Изначально ЕС рассчитывал, что по меньшей мере еще одна страна — кандидат — Турция также присоединится к санкционному режиму, однако Анкара от этого сразу же отказалась.
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