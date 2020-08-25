«Заклятые друзья Крыма». Кто присоединился к антикрымским санкциям ЕС в отношении России

Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия…

Шесть стран — партнеров Евросоюза подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России, введенных в рамках стратегии ЕС по непризнанию вхождения Крыма в состав РФ. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

Страны — кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, члены европейской зоны свободной торговли — Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия объявили о присоединении к решению Совета ЕС от 18 июня 2020 года, согласно которому Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2021 года, — говорится в заявлении.

Эти шесть стран присоединились к европейскому санкционном режиму против России с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение. Изначально ЕС рассчитывал, что по меньшей мере еще одна страна — кандидат — Турция также присоединится к санкционному режиму, однако Анкара от этого сразу же отказалась.

ТАСС напоминает, санкции ЕС по Крыму направлены главным образом на жителей полуострова и работающие там предприятия. Физическим лицам, живущим в Крыму, закрыт въезд на территорию ЕС с российскими загранпаспортами, страны ЕС готовы ставить им визы, только если у них остались украинские паспорта. ЕС также запретил все контакты с крымскими предприятиями, запретил своим судам заходить в крымские порты, а самолетам — совершать посадки в аэропортах Крыма. Исключения допускаются только при экстренных ситуациях.