Закон о «гаражной амнистии» может вступить в силу осенью

Госдума РФ на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о «гаражной амнистии». Ко второму чтению нижняя палата парламента одобрила ряд поправок; в частности, срок вступления закона в силу — с 1 сентября 2021 года, чтобы регионы и муниципалитеты успели подготовиться. Срок действия «гаражной амнистии» предлагается установить до 1 сентября 2026 года.

«Гаражную амнистию» предлагается распространить на земельные участки под «сваренными» металлическими — некапитальными — гаражами, которые построены до 30 декабря 2004 года, если земля выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу под строительство гаражей, отмечается в поправках. При этом речь не идет о «ракушках». Законопроект предлагает прямо предоставить наследникам граждан, которым были распределены участки под строительство гаража, право оформить права на эти объекты в рамках «гаражной амнистии». Граждане, которые приобрели гаражи у первоначальных владельцев, также смогут воспользоваться «гаражной амнистией» и оформить право собственности на земельный участок и гараж, — отмечает Интерфакс-Недвижимость .

Законопроект указывает, что использование гражданами земельных участков общего пользования для прохода или проезда к гаражам осуществляется свободно и без взимания платы. Уточняется, что никто не вправе ограничивать доступ к данным объектам собственников гаражей или граждан, использующих гаражи.

Согласно проекту закона, инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража или для стоянки их средств передвижения вблизи места жительства и бесплатно.

В настоящее время огромное количество гаражей по стране существует полуофициально: они не оформлены в официальном порядке, и их владельцы не могут распорядиться ими по своему усмотрению, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству и автор поправок Павел Крашенинников.

Законопроектом предлагается упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами и самих гаражей. Так, гражданин, использующий капитальный гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года) будет иметь право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж. Это, в том числе, касается гаражей в гаражных, гаражно-строительных кооперативах.

Принятие поправок коснется более чем 3,5 млн наших граждан, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проект закона.

Законопроектом определяется перечень возможных документов, подтверждающих права гражданина. Эти документы должны предоставляться гражданином вместе с заявлением о предоставлении земельного участка. Например, к заявлению может быть приложен договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам; договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения.

Регистрация права собственности будет осуществляться одновременно — и на земельный участок, и на сам гараж — по заявлению органа государственной власти или органа МСУ, предоставившего земельный участок, поэтому гражданам не придется оплачивать госпошлину, отметил Крашенинников.

Соавтором Крашенинникова в данном проекте закона стал секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Источник: Интерфакс-Недвижимость

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