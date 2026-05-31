Закон о списании просроченных кредитов участникам СВО﻿ подписал Президент РФ

Владимир Путин подписал закон, прекращающий обязательства по задолженности в размере до 10 млн рублей для участников специальной военной операции, заключивших контракт с Минобороны с 1 мая 2026 года. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Новелла освобождает от обязательств по задолженностям до 10 млн рублей участников СВО и их супругов в тех случаях, когда акт о взыскании вступил в силу / исполнительный лист выдан до 1 мая нынешнего года. Закон вступает в силу с момента опубликования. источник: Нотариальная палата города Севастополя

