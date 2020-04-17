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Законодатели намерены запретить взимать комиссии при оплате услуг ЖКХ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:09 17.04.2020

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете взимания с граждан комиссий при оплате услуг ЖКХ, передает «Интерфакс».

Законопроектом предлагается также распространить запрет и на комиссию при оплате пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги банкам и почтовым организациям.

О подготовке этого законопроекта стало известно в ноябре прошлого года. Тогда лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отмечал, что комиссии, которые банки взимают с граждан за оплату обязательных платежей, могут составлять 0,5-2% независимо от того, как совершается платеж.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что граждане неоднократно обращались к депутатам с просьбой отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ.

Это справедливо, коммунальные платежи – обязательная ежемесячная часть расходов каждой семьи, и для многих пожилых людей, семей с детьми, такая комиссия – ощутимые дополнительные траты, – заявил Вячеслав Володин.

Однако эту инициативу поддерживают не все. В начале марта сообщалось, что Ассоциация банков России (АБР) направила в комитет Госдумы по финансовому рынку обращение, в котором говорилось, что финансовые организации выступают против законопроекта об отмене комиссий при оплате гражданами ЖКУ.

В АБР считают, что отмена комиссий лишит банки средств на поддержание сети приемов платежей. Сейчас эта деньги банки берут из комиссий, которые управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) платят банкам за прием платежей, и из комиссий, которые платят физлица. Отмена комиссии для физлиц приведет к росту расходов УК и ТСЖ на организацию приема платежей, а следствием этого может стать рост тарифов ЖКХ. Не исключено, что отмена комиссий обернется сокращением числа точек приема платежей.

Для решения потенциальных проблем в АБР предложили обязать обеспечить инфраструктуру приема платежей УК и ТСЖ, но затраты на ее поддержание должны будут нести не физлица, а ресурсоснабжающие компании. Также в АБР выступили с инициативой обязать банки, получающие платежи за ЖКУ, брать комиссию с обслуживаемых УК и ТСЖ и делиться ей с банком плательщика, если между банками нет соответствующего договора.

Источник: NEWSru.com

Законодатели намерены запретить взимать комиссии при оплате услуг ЖКХ

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