Законодатели предлагают узаконить временное проживание детей с бабушками

Депутаты «Единой России» предложили закрепить законность временного пребывания ребенка у бабушек, дедушек и других близких родственников или вместе с ними. Законопроект об этом внесен в Госдуму. Изменения актуальны, например, в случае поездок.

Пока что временное нахождение ребенка с такими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой он живет у чужих для него людей. А если, например, внук отправился с бабушкой в поездку, то закон это будет расценивать «как отсутствие родительского попечения, что формально переводит данные отношения в сферу компетенции органов опеки и попечительства», — отмечает «Российская газета» .

Так что перед такими поездками граждане пытаются решить этот вопрос путем оформления нотариальных доверенностей, объяснили авторы. В таком документе указывается, что родители позволяют бабушке или дедушке находиться с внуком или внучкой и защищать интересы ребенка.

Юридическая природа такой доверенности весьма спорна, — указали депутаты, — поскольку в данном случае речь идет о временном возложении полномочий законного представительства.

В данном случае речь о процедуре, противоречащей действующему законодательству, подчеркивают разработчики.

Согласно поправкам в Семейный кодекс, ребенок будет вправе временно пребывать с дедушками, бабушками, совершеннолетними братьями, сестрами и другими близкими родственниками. Это может произойти по желанию самого ребенка и с согласия родителей, указано в тексте.

Кроме поездок, поправки актуальны еще и в случаях, когда родители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности. По нынешним правилам, близких родственников назначают временными опекунами и попечителями по той же процедуре, что и посторонних для ребенка людей. Авторы предложили прописать, что ребенок вправе пребывать у бабушки или другого близкого родственника в тот период, пока решение об опекунстве еще не оформлено.

Источник: «Российская газета»