Законодатели предлагают установить дополнительный контроль за нянями и гувернантками

Спрос на услуги няни стабильно высокий. При этом до сих пор их деятельность почти не регулируется — сиделок нанимают как домашний персонал в семью и не трудоустраивают официально. Это создает риски как для семьи, так и для самой няни. «Парламентская газета» обсудила с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяной Буцкой, почему важно законодательно регулировать деятельность нянь и гувернанток.

Татьяна Викторовна, вы говорили о необходимости законодательно закрепить институт няни. Могли бы рассказать подробнее, почему это важно?

Это важно хотя бы только потому, что спрос растет, а то предложение, которое есть, оно, к сожалению, никак не контролируется. И с учетом того, что могут пострадать люди или, самое главное, дети, нам очень важно выстроить систему, в которой бы мы могли обучить няню, экзамен принять, проверить. Но с другой стороны и защитить няню, потому что ситуации бывают разные. Поэтому работа по направлению регулирования деятельности нянь нам очень нужна с двух сторон.

А какие параметры должно включать регулирование деятельности нянь?

Обучение, профстандарт, обучение по этому профстандарту. Но вообще мы начинаем даже с того, что определяемся: няни — это кто? Их деятельность — это все-таки соцработа, это присмотр, уход либо это образование? От этого зависит, как мы будем их готовить.

Также вы говорили, что рассматривается возможность оплаты услуг няни средствами материнского капитала…

Это немножко не так. В рамках нашей рабочей группы было такое предложение от общественных организаций. И мы сказали, что это будет возможно только при условии, если их деятельность будет белой и прозрачной.

А как мог бы работать этот механизм?

Мы обсуждаем сейчас возможность создания саморегулируемой организации (СРО) по направлению «услуги нянь». Но это мы обсуждаем сейчас с Минюстом, потому что, к сожалению, сегодня нет возможности для нянь создавать такие организации. А это и контроль за качеством работы, и защита прав членов организации, и их обучение и подготовка.

