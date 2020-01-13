Законодательство 2020 года: что нового в ЖКХ, налоговой базе и строительстве

2020 год только наступил, но уже принес некоторые перемены: для кого-то из россиян они окажутся благоприятными, для других — не очень.

ЦИАН.Журнал сделал обзор главных законодательных нововведений наступившего года.

Налоги

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Статья 217.1 Налогового кодекса РФ дополнена пунктом 4

С 1 января начали действовать поправки в Налоговый кодекс, согласно которым срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить НДФЛ, сократился с пяти до трех лет. Раньше это касалось только тех собственников, которые получили недвижимость по договору дарения, в качестве наследства либо по приватизации. Остальным приходилось честно ждать пятилетний срок, чтобы не выплачивать значительную сумму.

Власти полагают, что эта поправка уменьшит количество серых схем, которые применяют физлица в сделках, пытаясь сэкономить на выплате НДФЛ.

Закон окажется на руку и тем 25% переселенцев по программе реновации, которые, согласно статистике Национального агентства финансовых исследований, хотели бы продать полученную квартиру и купить что-то другое по своему вкусу.

Налогообложение будет рассчитываться полностью по кадастровой стоимости

Статья 375 Налогового кодекса РФ. Налоговая база

С января 2020 года Россия окончательно ушла от расчета налога на недвижимость по инвентаризационной стоимости: теперь налог будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объекта.

Вплоть до 2023 года налог будет начисляться с учетом понижающих коэффициентов (0,2% — 0,4% — 0,6%) и только потом — по 100%-ной кадастровой стоимости. Согласно новым правилам, увеличение все же не будет превышать 10% прошлогодней суммы налога.

Кадастровая оценка назначается по результатам массовой оценки жилья властями.

Эксперты рекомендуют заранее проверить, нет ли оснований для пересмотра кадастровой стоимости недвижимости. Некоторые регионы решили перейти на такую форму расчета ранее (допускалось с 2015 года) — в общей сложности уже 28 субъектов Федерации.

Введение общего порядка для выплаты НДФЛ получателям недвижимости в дар

Статья 210 Налогового кодекса РФ. Налоговая база

С 2020 года в России начал действовать общий порядок определения налогооблагаемой базы по НДФЛ для тех, кто получает недвижимость в дар. Этот налог будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объекта (по состоянию на 1 января того года, когда за одаряемым было зарегистрировано право собственности на объект).

При этом от уплаты этого налога освобождаются члены одной семьи — близкие родственники (дети, родители, супруги, братья, сестры, бабушки и дедушки). На прабабушек и прадедушек подобное исключение уже не распространяется: даже в случае дарения квартиры правнуку или правнучке придется выплатить 13% кадастровой стоимости жилья.

Защита от мошенничества

Компенсация при признании незаконной сделки по покупке жилья

Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 299 (положения закона о регистрации недвижимости, вступившие в силу с 1 января 2020 года)

Покупатели вторичного жилья получили дополнительную защиту от мошенников. В этом году начал действовать закон о компенсации для случаев, когда сделка по приобретению квартиры признается незаконной. Ранее в таких случаях покупатели оставались почти беззащитными: размер компенсации был ограничен суммой 1 млн рублей.

Согласно закону, обманутые покупатели вправе выбрать в качестве компенсации либо сумму, эквивалентную кадастровой стоимости жилья, либо сумму реального ущерба. При необходимости на виновную сторону допустимо подать в суд.

Сделка будет признана незаконной, если объект недвижимости с криминальной историей или, например, допускает проживание в нем третьих лиц. Разумеется, такие обременения означают неприятные последствия для приобретателей. Гарантия компенсации от государства означает, что они будут сведены к минимуму.

Закон имеет и обратную силу: те, кто лишился купленного жилья ранее, вправе потребовать компенсации через суд в течение трех лет после вступления нового закона в силу.

Начало работы реестра самостроев

ФАУ «РосКапСтрой»

С января 2020 года в России начинает работать Единый реестр объектов самовольного строительства, куда будут вноситься все объекты, называемые в народе самостроем. В реестр включаются объекты, отвечающие следующим критериям:

многоквартирный дом;

заселен или на этапе строительства;

находится на этапе строительства или построен до ноября 2019 года;

объект признан самовольной постройкой решением суда.

Чтобы объект попал в реестр, надо обратиться в координационный центр Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой». Это могут сделать не только органы власти, но и физлица. Создание подобного перечня носит скорее информационный характер и не является официальным, но свою основную задачу — выявление самостроев — все же выполняет.

На момент публикации реестр находится в стадии разработки.

Строительство и документация

Сокращаются сроки выдачи разрешений на строительство

Градостроительный кодекс РФ и Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Минстрой России в наступившем году сократил срок выдачи разрешения на строительство с семи до пяти рабочих дней, а срок выдачи градостроительного плана земельного участка — с 20 до 14 рабочих дней.

Предполагается, что эти меры помогут создать общие для всей страны условия, по которым заявители проходят необходимые процедуры. Кроме того, в ведомстве надеются, что это значительно уменьшит число случаев неправомерного требования от заявителей (в частности застройщиков) дополнительных документов и неправомерных отказов в принятии документов.

Другими причинами такого шага Минстрой называет усиленный контроль за качеством оказываемых услуг и шанс на основе единых форматов создать законодательные условия для перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

Изменение условий расчета возмещения изъятой недвижимости в Новой Москве

Федеральный закон № 43 «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к Москве территорий»

С начала года вступил в силу закон, уточняющий расчет стоимости недвижимости, изъятой для государственных нужд в Новой Москве. Теперь стоимость имущества будет определяться на день, который предшествовал дню принятия решения об изъятии.

По мнению властей, эта мера будет способствовать установлению справедливой и равноценной компенсации собственнику за принудительно изъятую недвижимость. Ранее она определялась в зависимости от цены на день, предшествовавший утверждению документации о планировке территории. Часто это оказывалось не в интересах собственника: когда документация утверждалась до решения об изъятии, цена имущества к моменту изъятия значительно уменьшалась.

Продлена «дачная амнистия» в Крыму

Статья 8-1 Закона Республики Крым № 38-ЗРК

28 декабря 2019 года вышло постановление, согласно которому продлевается упрощенный порядок оформления отдельных объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Крым (для всей остальной страны «амнистию» тоже продлили, но намного раньше). Ранее действовавшая программа должна была завершиться 1 января 2020 года.

Как объяснил глава Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов, основные условия оформления жилых и садовых домов остались прежними, хотя минимальные изменения все же есть. Так, исключен вид разрешенного использования «ведение дачного хозяйства». При этом сохранились другие виды — «для индивидуального жилищного строительства», «для ведения личного подсобного хозяйства (в границах населенного пункта)», «ведение садоводства», «индивидуальное гаражное строительство».

«Дачная амнистия» подразумевает, что для оформления документов понадобятся только права на земельный участок и технический план. При этом собственник вправе самостоятельно подать документы в органы регистрации прав.

Аварийность домов будут определять по новым критериям

Жилищный кодекс и закон о Фонде ЖКХ

С 30 декабря 2019 года заработал закон, регулирующий нормы признания жилых многоквартирных домов аварийными. В частности, в законе прописано, что освободившаяся из-под снесенного аварийного дома земля не может быть передана под коммерческую застройку.

Еще одно новшество, которое вступило в силу одновременно с законом: расширены области, куда допустимо направлять средства Фонда содействия реформированию ЖКХ — в том числе на особые социальные выплаты или ипотеку для льготных категорий россиян.

Закон установил особый порядок возмещения за изымаемые квартиры в аварийных домах. Региональные власти вправе оказывать собственникам дополнительные меры поддержки, направленные на обеспечение их жильем при переселении из аварийного фонда.

ЖКХ

Москва начала раздельный сбор мусора

С наступлением 2020 года Москва окончательно перешла на раздельный сбор мусора: теперь бумажные, пластиковые, стеклянные и металлические отходы необходимо выбрасывать в отдельные контейнеры синего цвета для вторичной переработки. Смешанные отходы москвичи продолжат выбрасывать в серые контейнеры. Для всей страны раздельный сбор мусора отложен до 2022 года.

Власти рассчитывают, что при сортировке отходов из специально предназначенных для этого контейнеров объемы мусора сократятся, а доля вторичной переработки вырастет. До сих пор 88% московского мусора вывозили на полигоны.

Предназначенные для вторичной переработки бумага, пластик, стекло и металл должны быть сухими и чистыми — они отправятся на досортировку, где будут подготовлены к переработке. Такие отходы пригодны для изготовления канцелярской и туалетной бумаги, бумажных полотенец, строительных и изоляционных материалов, стеклянных банок и бутылок, ПЭТ-тары и упаковки.

Введение новых правил поверки счетчиков

Федеральный закон от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

В этом году изменятся и правила поверки счетчиков. Теперь единственным юридически значимым результатом будет считаться запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений). Бумажные свидетельства о поверке бытовых счетчиков будут носить исключительно второстепенный информационный характер и оформляться только по просьбе их владельцев.

Проверив счетчики, специалист должен в течение суток внести информацию о результатах работы приборов в реестр ФГИС «Аршин» (доступ к ней открыт всем). В разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений» владелец счетчика сможет уточнить заводской номер прибора и проверить сведения о нем и о результатах проверки. В реестре будет указана и дата следующей поверки.

Это нововведение вступит в силу лишь 24 сентября 2020 года.

Повсеместная установка «умных» счетчиков

Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 522

С 1 июля 2020 года будут устанавливаться «умные» счетчики электричества в жилых помещениях. Делать это будут сами поставщики энергии. Они же должны заменять приборы по мере истечения срока их эксплуатации. Закон подчеркивает, что поставщикам запрещено включать расходы, понесенные ими на установку счетчиков, в тариф на оплату электроэнергии.

«Умными» называются счетчики, которые самостоятельно передают все показания. При необходимости (например, если образовалась задолженность) они смогут прекращать подачу электричества.

Рост тарифов ЖКХ в 2020 году будет однократным

Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2019 года № 2556-р

В 2020 году рост тарифов на услуги ЖКХ будет однократным и произойдет в июле. Власти обещают, что он не превысит уровня инфляции.

Вместе с тем рост тарифов по стране будет отличаться — он зависит от экономического положения региона. При этом нормативный акт установил верхнюю границу для увеличения (у каждого региона она своя). Заметнее прочих подрастут тарифы в Чечне — на 6,5%. Наименее заметным рост будет для Ненецкого автономного округа (+2,4%), Пермского края и Мурманской области (+3%). В среднем по стране рост тарифов составит около 4%.

Источник: ЦИАН

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.