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Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ поддержали 2 из 3 крымчан

Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ поддержали 2 из 3 крымчан

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:12 04.03.2024

Законопроект, предусматривающий увеличение налоговых ставок по мере роста дохода налогоплательщика, подготовлен к внесению в Госдуму 27 февраля. В послании к Федеральному Собранию 29 февраля Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему, в том числе перейти на дифференцированную шкалу НДФЛ. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, поддерживают ли крымчане эту инициативу. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

62% крымчан высказались за введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц: «Это справедливо». 17% подобную инициативу не поддерживают: «Возродится «серая» зарплата — и всё. Будут получать номинально не более 400000 в месяц». Затруднился с оценкой каждый пятый: «Для доходов до 5 млн отменить все налоги», — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Повышение налоговых ставок для физических лиц с более высокими доходами чаще одобряют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (77%).

Узнайте больше:  Дружба с однокурсниками помогает крымчанам в карьере

Время проведения: 27 февраля — 1 марта 2024 года

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