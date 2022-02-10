Законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6% подготовлен

Законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров подготовлен, она будет отсчитываться с 1 января 2022 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Подготовлен законопроект об индексации пенсий на 8,6%. Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, и пожарные, — цитирует ТАСС премьер-министра.