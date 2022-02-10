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В следующем году прожиточный минимум пенсионера в Крыму превысит 9,5 тысяч рублей
Фото: ptoday.ru

Законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6% подготовлен

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:37 10.02.2022

Законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров подготовлен, она будет отсчитываться с 1 января 2022 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Подготовлен законопроект об индексации пенсий на 8,6%. Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, и пожарные, — цитирует ТАСС премьер-министра.

Он подчеркнул, что «надбавка будет начислена с 1 января текущего года». Михаил Мишустин попросил депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме.

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