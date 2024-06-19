Законы, которые вступят в силу в конце июня

18 июня. Перечень жизненно необходимых лекарств расширили

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Такое распоряжение Правительства вступило в силу 18 июня.

В список добавили три комбинированных препарата для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями. Кроме того, в перечень ЖНВЛП включили два новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом.

Перечень жизненно необходимых лекарств важен, поскольку цены на эти препараты регулирует государство. Также их используют при лечении пациентов по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

22 июня. Казаки получат место в мобилизационном резерве

Члены казачьего общества, которые приняли на себя обязательства нести государственную или иную службу и пребывают в запасе Вооруженных сил, СВР или ФСБ, смогут поступать в мобилизационный резерв ВС на добровольной основе, заключив соответствующий контракт. Такие нормы закона вступают в силу 22 июня.

Предполагается, что Всероссийское казачье общество должно заключать договор с Минобороны, а войсковые казачьи общества — с территориальными органами министерства. В этом договоре необходимо указать численность казаков, пребывающих в резерве, сроки действия соглашений, основания и порядок их досрочного расторжения.

23 июня. Паспортно-визовый сервис станет активнее работать с мигрантами

Многофункциональный миграционный центр города Москвы и госпредприятие «Паспортно-визовый сервис» смогут активнее работать с мигрантами. Соответствующий закон вступает в силу 23 июня.

Сотрудников этих организаций будут привлекать к приему заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство, разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов, заграничного паспорта гражданина РФ, а также к фотографированию заявителей и проведению дактилоскопической регистрации.

Также закон уточнил, что иностранцам, приехавшим в Россию в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок, превышающий 90 календарных дней, необходимо пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 90 календарных дней со дня въезда в РФ. А иностранцам, приехавшим работать, — в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

источник: «Парламентская газета»