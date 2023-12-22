Законы о недвижимости – что изменится в 2024 году

Увеличение материнского капитала

С 1 февраля 2024 года на 7,5% будет проиндексирован маткапитал для тех семей, которые еще не воспользовались сертификатами или у кого часть средств осталась неиспользованной. Выплата на первого ребенка вырастет с 587 до 631 тыс. рублей, а на второго – с 776 до 834 тысяч рублей.

Налоговые изменения

В 2024 году станет окончательным переход на единый налоговый счет (ЕНС).

ЕНС – это единый налоговый кошелек, через который будут проводиться все налоговые платежи и взносы. Это приведет к большей прозрачности, в том числе для сегмента краткосрочной аренды, поскольку уклоняться от уплаты налогов станет сложнее, – пояснила заместитель руководителя юридического департамента агентства недвижимости «Этажи» Элен Лукьянова.

Напомнила эксперт и про то, что с 1 января снова вводится НДС на услуги застройщиков при передаче апартаментов, которые строились и продавались по договорам долевого строительства. «Это правило было отменено в 2010 году, но теперь оно возвращается. Это отразится на конечной стоимости апартаментов – спрос будет смещаться в сторону покупки недвижимости со статусом жилой недвижимости».

Электронная регистрация сделок с юрлицами

С 1 января 2024 года Росреестр полностью перейдет на электронную регистрацию сделок с недвижимостью с юридическими лицами.

Для физлиц документы станет подавать проще: нужен будет скан договора, а документы по объектам не нужны, – отметила Элен Лукьянова.

Сроки капитального ремонта

С 1 сентября 2024 года будут по-другому исчисляться сроки проведения капремонта многоквартирных домов, в зависимости от степени их изношенности.

Собственники смогут сами инициировать исследование здания, чтобы ускорить старт начала работ. Это будет актуально для тех домов, которым срочно нужен ремонт, но он планируется только через несколько лет, – говорит Элен Лукьянова.

Изменения в страховке заемщиков

1 сентября 2023 года вступило в силу правительственное постановление от 18 января 2023 года №39, которое упростило для заемщиков не только выбор страховой компании при оформлении кредита (в том числе ипотечного), но и проверку клиента банком.

Постановление будет действовать до 1 сентября 2025 года, – следует из слов Элен Лукьяновой. – Это повлечет за собой снижение размера среднего страхового тарифа: страховщики будут пытаться удержать действующих клиентов и привлечь новых.

Другие новшества

Кроме того, с 1 февраля 2024 года вступает в силу закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно этому документу увеличен «период охлаждения» при страховании потребительских кредитов. «При нововведении отказаться от такого вида страхования можно в течение 30 дней, а не 14 дней, как раньше. Более того, можно будет не только отказаться от договора, но и вернуть страховую премию (или ее часть)», – обратила внимание Элен Лукьянова.

К сказанному управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко добавляет, что с нового года, девелоперам придется представлять в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации права (ГРП) собственности участников долевого строительства на помещения и машино-места.

При этом корректируются правила начисления земельного налога.

Установлен порядок определения налоговой базы части земли, а также изменены условия прекращения применения повышающего коэффициента при исчислении налога в случае ГРП, – комментирует Денис Коноваленко. – Помимо этого, ожидаем вступления в силу приказа Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг» – они будут вестись в электронном виде.

Важным моментом, по словам девелопера, станет и то, что ФГИС «ЕЦП НСПД» (федеральная государственная информационная система «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных») в 2024 году будет обеспечивать ведение фонда данных государственной кадастровой оценки и мониторинга ее проведения.

Также становится возможным установление границ населенных пунктов, территориальных зон при наличии пересечения с границами земельных участков, – говорит Денис Коноваленко. – Дополнительно стоит отметить, что земельные участки с агролесомелиоративными насаждениями, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, будут предоставляться в аренду без проведения торгов.

Усовершенствована и процедура перепланировки помещений. «Установлено, с какого момента планировка считается завершенной, обозначен перечень необходимых документов. После будет необходимо внести изменения в ЕГРН или провести государственный кадастровый учет», – следует из слов Дениса Коноваленко.

В дополнение кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева отмечает, что в 2024 году в жилищном законодательстве России ожидается целый ряд изменений, призванных сделать систему аренды жилья более прозрачной, справедливой и безопасной для всех участников. В списке изменений, по словам Оксаны Васильевой:

увеличение минимального срока аренды государственного жилья до 15 лет для обеспечения большей стабильности и надежности для арендаторов госжилья и снижения риска мошенничества со стороны арендодателей;

обязательная регистрация договоров аренды жилья на официальных сайтах государственных органов (эти новшества направлены на создание прозрачной системы аренды жилья, чтобы избежать мошенничества и обеспечить защиту прав арендаторов);

создание единой базы данных о свободных жилых помещениях (поможет обеспечить доступность информации о доступных жилых помещениях для всех желающих);

установление минимальных и максимальных ставок аренды для различных типов жилья (закон призван установить справедливые цены на аренду жилья и защитить арендаторов от переплат);

введение обязательного страхования жилья от стихийных бедствий и пожаров для обеспечения защиты арендаторов от финансовых потерь в случае стихийных бедствий или пожаров;

ужесточение требований к качеству жилья, сдаваемого в аренду (поможет улучшить качество жилья, доступного для аренды, и защитить права арендаторов);

расширение прав арендаторов на участие в принятии решений о ремонте и обслуживании жилья (даст квартиросъемщикам больше контроля над арендуемым жильем и поможет улучшить его состояние);

усиление контроля за соблюдением прав арендаторов и защита их от мошенничества (закон усилит меры по защите прав арендаторов и борьбе с мошенничеством);

уточнение порядка предоставления социального жилья малоимущим гражданам (закон уточнит правила предоставления социального жилья и поможет защитить права малоимущих граждан);

определение порядка использования коммерческих площадей в жилых зданиях (закон установит правила использования коммерческих помещений в жилых зданиях для обеспечения безопасности и комфорта жителей).

Рассказали собеседники Novostroy и о том, чего еще ждать от будущего года. Так, на уровне законодательных инициатив Элен Лукьянова отметила:

«программу маткапитала могут сделать бессрочной;

решается дальнейшая судьба льготной ипотеки;

обсуждаются гарантии собственникам жилья, которое находится на участке комплексного развития территорий и подлежит сносу;

рассматривается законопроект о применении механизма эскроу-счетов при строительстве частных домов (ИЖС);

возможно, отменят комиссии при оплате услуг ЖКХ».

источник: Novostroy