Закопал «на всякий случай». В Симферополе у местного жителя изъяли патроны

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Киевский» УМВД России в Симферополе в результате оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты 24 патрона, визуально похожих на боевые.

Согласно заключению баллистической экспертизы, выявленные патроны действительно оказались боеприпасами к пистолету Макарова, пригодными для стрельбы. В короткие сроки оперативными сотрудниками полиции был задержан ранее судимый за имущественные преступления 42-летний житель одного из сел Симферопольского района. По словам задержанного, патроны он нашел и закопал «на всякий случай». Запасливый гражданин будет привлечен к уголовной ответственности, — сообщили в пресс-службе МВД России в Севастополе.

Отделом дознания отдела полиции «Киевский» УМВД России по г. Симферополю, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.