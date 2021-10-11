Закрывается украинский пункт пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом

Украинский пункт пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом прекращает свою работу с 19 октября. Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы администрации Херсонской области Украины Андрей Шибаев.

Прекратить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё «Чаплынка» с 19 октября 2021 года, – говорится в документе.

С российской стороны границы напротив пропускного пункта «Чаплынка» находится пункт пропуска «Перекоп». О его закрытии пока не сообщалось.

Напомним, всего на российско-украинской границе со стороны Крыма действует три пункта пропуска: «Перекоп», «Джанкой» и «Армянск». Со стороны Украины им соответствуют «Чаплынка», «Чонгар» и «Каланчак».