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Закрывается украинский пункт пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом
Фото: kamenckoe.net

Закрывается украинский пункт пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 21:50 11.10.2021

Украинский пункт пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом прекращает свою работу с 19 октября. Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы администрации Херсонской области Украины Андрей Шибаев.

Прекратить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё «Чаплынка» с 19 октября 2021 года, – говорится в документе.

С российской стороны границы напротив пропускного пункта «Чаплынка» находится пункт пропуска «Перекоп». О его закрытии пока не сообщалось.

Напомним, всего на российско-украинской границе со стороны Крыма действует три пункта пропуска: «Перекоп», «Джанкой» и «Армянск». Со стороны Украины им соответствуют «Чаплынка», «Чонгар» и «Каланчак».

Закрывается украинский пункт пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом  

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