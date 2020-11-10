Заксобрание Севастополя согласовало кандидатуры пяти вице-губернаторов

Депутаты Законодательного Собрания Севастополя согласовали предложенные Губернатором Михаилом Развожаевым кандидатуры на должности заместителей Губернатора — Алексея Парикина, Марию Литовко, Светлану Пирогову, Александра Кулагина и Игоря Михеева.
Я прекрасно отдаю себе отчет, что по многим направлениям нужно усиливать работу. Тем не менее, мы занимаемся не только сиюминутными вопросами — «тушением пожаров», все стратегические вопросы будут решаться. Это касается и Генерального плана, и стратегии социально-экономического развития и других показателей. Я уверен, что в ближайшее время обновленное Правительство результаты работы продемонстрирует, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.
Итак, согласно занятым должностным креслам:
- Алексей Парикин курирует бюджетную, налоговую и финансовая политику города, проведение процедур государственного заказа, централизованную бухгалтерию, сельское хозяйство и развитие потребительского рынка, капитальное строительство, управление госимуществом, вопросы регистрации прав и кадастра, дорожное хозяйство, ветеринарию и архив.
- В сферу Марии Литовко входят вопросы экономики города и цифрового развития региона.
- Светлана Пирогова продолжит координировать и контролировать деятельность Департамента аппарата Губернатора и Правительства, Главного контрольного управления, Управления обеспечения деятельности мировых судей.
- Сферы ответственности Александра Кулагина — здравоохранение и социальная сфера.
- Вопросы образования и науки, культуры и спорта входят в орбиту Игоря Михеева, который ранее занимал должность директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ.
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