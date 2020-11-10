Заксобрание Севастополя согласовало кандидатуры пяти вице-губернаторов

Депутаты Законодательного Собрания Севастополя согласовали предложенные Губернатором Михаилом Развожаевым кандидатуры на должности заместителей Губернатора — Алексея Парикина, Марию Литовко, Светлану Пирогову, Александра Кулагина и Игоря Михеева.

Я прекрасно отдаю себе отчет, что по многим направлениям нужно усиливать работу. Тем не менее, мы занимаемся не только сиюминутными вопросами — «тушением пожаров», все стратегические вопросы будут решаться. Это касается и Генерального плана, и стратегии социально-экономического развития и других показателей. Я уверен, что в ближайшее время обновленное Правительство результаты работы продемонстрирует, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.