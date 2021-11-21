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Залог здоровья зубов и десен – правильно подобранная зубная щетка
фото: Bru-nO (pixabay.com)

Залог здоровья зубов и десен – правильно подобранная зубная щетка

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 20:46 21.11.2021

Излишне повторять, что эффективность ежедневной профилактики зубов и десен напрямую зависит от правильно подобранных средств личной гигиены, в первую очередь зубной щетки. Уже давно затихли споры на тему выбора натуральной или искусственной щетины щеток. Развитие технологий и профессионализм стоматологов-гигиенистов расставили все по местам и указали на основные критерии выбора. Ну а чтобы не исследовать вдоль и поперек магазины и аптеки, на помощь приходит Интернет, где можно не только спокойно выбрать зубные щетки, пасты, ополаскиватели, спреи, зубные нити… любые средства гигиены ротовой полости, но и приобрести их в один клик.

Яркий пример – портал Зубные щетки Алматы, где представлен широкий каталог товаров для здоровья, Кроме того, здесь можно узнать мнения специалистов, последние новости и актуальные публикации на тему личной гигиены. Удобный интерфейс и набор фильтров в системе поиска позволяет сортировать товары торговой марки CURASEPT SPA в каталоге по популярности, цене, алфавиту, бренду, дизайну и даже цвету. Обратите внимание, каждая страница Интернет-магазина содержит не только исчерпывающее описание конкретного товара, но и отзывы клиентов, полезную информацию, варианты покупки, оплаты, доставки, данные о действующих акциях и аналогичных предложениях.

Залог здоровья зубов и десен – правильно подобранная зубная щетка

фото: ulleo (pixabay.com)

Зубные щётки — как выбрать

Не бесполезным, а познавательным будет и блог о здоровье зубов на портале curasept.kz. Сегодня просто напомним несколько актуальных правил о выборе зубных щеток. Важно: их дизайн – не прихоть художника, а результат кропотливой работы стоматологов-гигиенистов и проектировщиков. Имеет смысл все: и форма ручки, и длина щетины, и форма пучков, и угол их расположения. Кто-то скажет, инновации. Эксперты ответят, забота о здоровье. На что обращать внимание:

  • маленькая головка зубной щетки более удобна при чистке труднодоступных участков,
  • ее закругленная форма поможет тем, кто испытывает проблемы с эмалью,
  • щетина должна быть густой, изготовленной из полиэстера, а не нейлона,
  • мягкая щетина универсальна, средняя – для проблемных зубов, жесткая… только по назначению специалиста (травмирует десна и эмаль),
  • щетина не должна менять форму от воздействия жидкостей,
  • ручка должна быть эргономичной и максимально удобной.
Залог здоровья зубов и десен – правильно подобранная зубная щетка

фото: AlbanyColley (pixabay.com)

Больше информации и больше товаров на любой вкус – на сайте ТМ CURASEPT SPA. Есть вопросы? В режиме онлайн на них ответят профессионалы, знающие все о здоровье десен и зубов.

Залог здоровья зубов и десен – правильно подобранная зубная щетка

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