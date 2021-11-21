Залог здоровья зубов и десен – правильно подобранная зубная щетка

Излишне повторять, что эффективность ежедневной профилактики зубов и десен напрямую зависит от правильно подобранных средств личной гигиены, в первую очередь зубной щетки. Уже давно затихли споры на тему выбора натуральной или искусственной щетины щеток. Развитие технологий и профессионализм стоматологов-гигиенистов расставили все по местам и указали на основные критерии выбора. Ну а чтобы не исследовать вдоль и поперек магазины и аптеки, на помощь приходит Интернет, где можно не только спокойно выбрать зубные щетки, пасты, ополаскиватели, спреи, зубные нити… любые средства гигиены ротовой полости, но и приобрести их в один клик.

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Зубные щётки — как выбрать

Не бесполезным, а познавательным будет и блог о здоровье зубов на портале curasept.kz. Сегодня просто напомним несколько актуальных правил о выборе зубных щеток. Важно: их дизайн – не прихоть художника, а результат кропотливой работы стоматологов-гигиенистов и проектировщиков. Имеет смысл все: и форма ручки, и длина щетины, и форма пучков, и угол их расположения. Кто-то скажет, инновации. Эксперты ответят, забота о здоровье. На что обращать внимание:

маленькая головка зубной щетки более удобна при чистке труднодоступных участков,

ее закругленная форма поможет тем, кто испытывает проблемы с эмалью,

щетина должна быть густой, изготовленной из полиэстера, а не нейлона,

мягкая щетина универсальна, средняя – для проблемных зубов, жесткая… только по назначению специалиста (травмирует десна и эмаль),

щетина не должна менять форму от воздействия жидкостей,

ручка должна быть эргономичной и максимально удобной.

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