Зам. главы администрации Евпатории сотоварищи попался на взятке свыше 10 миллионов рублей

Должностным лицам администрации Евпатории предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц в особо крупном размере

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Евпатории, действующего и бывшего заместителей директора МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Евпатории Республики Крым». В настоящее время им предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что действующие на момент совершения преступления заместители управления капстроительства администрации Евпатории предложили директору фирмы оказать содействие в заключении договора субподряда с генеральным подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Модульный детский сад к МБОУ «Средняя школа №12» в Евпатории, сдаче объекта, последующем предоставлении иных контрактов и побед в них.

За такое покровительство должностные лица попросили взятку. Когда согласие от предпринимателя было получено, заместители управления капстроительства привлекли к преступной схеме заместителя главы администрации города, который за взятку обязался не принимать меры реагирования в случае выявленных нарушений при поставке модульного детского сада.

Взятку в сумме свыше 10,5 миллионов рублей они получили путем безналичного перечисления на банковские счета аффилированных фирм.

Сообщники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Свою вину в совершенном преступлении они признают, в связи с чем судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.