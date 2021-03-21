Замена водопроводных сетей в Симферополе приведет не только к пробкам на дорогах

Работы по замене водопроводных сетей стартуют на 14 участках в Симферополе. Об этом в интервью телеканалу «Миллет» сообщила вице-премьер Крыма Светлана Маслова. По ее словам, перебои с водоснабжением, разрытие дорог, пробки, изменение маршрутов общественного транспорта – «неизбежное зло».

У нас важная задача по устранению потерь в сетях по Симферополю. Хочу обратиться ко всем жителям города, чтобы они отнеслись с пониманием. Сейчас начнутся глобальные работы по перекладке сетей. Это 14 больших участков. Все практически будут проводится открытым способом, – отметила Маслова.

Она отметила, что это приведет к изменению схем движения автотранспорта и перераспределению пешеходных потоков.

Где-то будут перебои с водоснабжением даже по графику. Мы сразу просим с пониманием подойти к этой проблеме. Для нас ликвидация потерь в сетях – это очень важный вопрос, который позволит стабилизировать ситуацию с водой, в том числе и с подачей горячей воды, – цитирует вице-премьера ИА «Крыминформ» .

Напомним, по состоянию на май прошлого года потери воды в сетях в Симферополя доходили до 55%. Нормативный показатель потери воды в сетях – 30%. При этом процент износа сетей достигает 80%.

Фото: министерство ЖКХ РК.