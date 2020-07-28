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Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин посетил аэропорт Симферополя

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин посетил аэропорт Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:27 28.07.2020

Вице-премьер осмотрел взлетно-посадочную полосу аэропортового комплекса.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов вместе с Заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным посетили AO «Международный аэропорт «Симферополь» им. И. К. Айвазовского.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин посетил аэропорт Симферополя

В ходе рабочей поездки Вице-премьер РФ с Главой Крыма ознакомились с развитием аэропортового комплекса, на территории которого идет строительству командно-диспетчерского пункта и взлетно-посадочной полосы.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин посетил аэропорт Симферополя

В мероприятии приняли участие члены Правительства Российской Федерации и Республики Крым, профильных министерств и ведомств.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин посетил аэропорт Симферополя

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин посетил аэропорт Симферополя

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