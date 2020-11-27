Замок Ласточкино гнездо будет принимать посетителей с января 2021 года

Гости и жители Крыма смогут посетить замок Ласточкино гнездо с января 2021 года. Об этом сообщила министр культуры РК Арина Новосельская. Как пояснила министр, в настоящее время проводится прием всей рабочей документации и передача объекта культурного наследия федерального значения в эксплуатацию в качестве республиканского музейного учреждения. Сотрудники музея ведут подготовку к представлению интересных выставочных проектов, новых экспозиций в залах дворца-замка и на открытой площадке.

Вместе с тем, республиканское учреждение активно осуществляет деятельность по организации условий для приема посетителей в таком же режиме, как и в других музеях Крыма, строго в соответствии с установленными ограничениями, рекомендациями Роспотребнадзора. Также действует запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых и культурных.

Информация о правилах и условиях посещения музейного учреждения будет опубликована заблаговременно на официальном сайте замка Ласточкино гнездо.