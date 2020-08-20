Замок «Ласточкино гнездо» отреставрирован на 80%. Что за этой цифрой

Министр культуры РК Арина Новосельская проинспектировала реставрационные работы на объекте культурного наследия «Дворец «Ласточкино гнездо»

Финансирование государственного контракта в объеме порядка 79,5 млн. рублей предусмотрено федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года». Заказчиком выступает Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры, — отметили в профильном ведомстве.

Как пояснила министр, масштабная реставрация на объекте находится на завершающей стадии. Работы выполнены на 80%. В частности, полностью выполнены демонтажные работы, мероприятия по усилению основания фундаментов и бутовой кладки, монтажу оконных и дверных проемов, отреставрирована каминная труба, произведен ремонт кровли, а также практически сделан ремонт балкона и активно ведется благоустройство прилегающей территории.

Сохранение и восстановление одного из известнейших символов Крыма – замка «Ласточкино гнездо» с его уникальной архитектурой требует особого подхода в применении конструктивных и технологических решений. В рамках данного проекта при реставрации были учтены факторы обеспечения необходимой прочности, а также особенности воссоздания по иконографическим материалам, историческим и существующим аналогам внешних и внутренних архитектурно-декоративных элементов, в том числе утраченных… Всё, что можно было сохранить на объекте культурного наследия, было сохранено. Это – объект федерального значения. Мы попытались сохранить и старые балки, и некоторые балясины, – рассказала Новосельская.

В ходе рабочей поездки она указала подрядной организации на необходимость использования только качественных материалов при выполнении производственных работ на главной достопримечательности полуострова, а также на недопустимость отклонения от плана-графика и норм, предусмотренных техническим заданием.

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