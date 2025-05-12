Заморозки в Крыму ударили по орехам и черешне

В Крыму две волны весенних заморозков сильнее всего отразилась на орехоплодных культурах, черешне и сливе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
На данный момент две волны заморозков, которые были в Крыму, больше всего отразились на орехоплодной и ранней группе косточковых. Прежде всего это (пострадали – ред.) миндаль, ранние сорта черешни и сливы, – сказал глава профильного ведомства.
По его словам, ожидается до 15% снижения урожайности по этим культурам.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко рассказала, что заморозки, которые в конце апреля и начале мая обрушились на Крым, а также отсутствие осадков могут неблагоприятно отразиться на будущем урожае как плодовых, так и зерновых культур.
В начале апреля министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк отмечал, что из-за апрельских морозов недобор урожая ранних сортов черешни и сливы может составить 30%.
На фоне процессов, связанных с глобальным потеплением, в частности, аномально жарких летних сезонов, погода с ночными заморозками в апреле-мае является явлением необычным. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал ведущий научный сотрудник лаборатории «Региональные климатические системы» Института перспективных исследований СевГУ Владислав Евстигнеев.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: сельское хозяйство крыма