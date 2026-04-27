Занятие со стажёрами в Нотариальной палате Севастополя

23 апреля 2026 года в Нотариальной палате города Севастополя состоялось очередное занятие для стажеров нотариусов. Занятие провела нотариус Елена Тимофеева.
В соответствии с учебным планом, cостоялась лекция по теме: Ценные бумаги. Результаты интеллектуальной деятельности. Также со стажерами проведено практическое занятие по совершению протеста векселя. Обучающие мероприятия создают прочную основу для успешной сдачи стажерами квалификационного экзамена.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
С тегами: Нотариальная палата Севастополя
