Заочно арестован гражданина Грузии по делу о теракте на Крымском мосту

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Инасаридзе меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, — сказала собеседница агентства.
Ранее судом по этому же делу был заочно арестован глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
Мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца действует с момента экстрадиции обвиняемого на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ.
Инасаридзе предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1. УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, иного вооружения).
источник: ТАСС
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