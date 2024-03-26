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Заочно арестован гражданина Грузии по делу о теракте на ском мосту
фото: © Владимир Мордунов/ ТАСС

Заочно арестован гражданина Грузии по делу о теракте на Крымском мосту

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:39 26.03.2024

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Инасаридзе меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, — сказала собеседница агентства.

Ранее судом по этому же делу был заочно арестован глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца действует с момента экстрадиции обвиняемого на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ.

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Инасаридзе предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1. УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, иного вооружения).

источник: ТАСС

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