Западные СМИ придумали «альтернативу» Крымскому мосту – тоннель под Керченским проливом

Публикация издания The Washington Post о том, что Москва и Пекин якобы обсуждали планы по строительству тоннеля под Керченским проливом, который был бы защищен от украинских атак, наделала много шума. По сути, речь идет о некой «альтернативе» Крымскому мосту (по мнению Киева и Вашингтона, «обреченному» на уничтожение атаками ВСУ), проекте столь затратном и фантастическом, сколь абсурдном и ненужном.

Российские государственные мужи удивились, но были вынуждены высказаться по поводу этой фантазии.

Нет, такое даже не стоит комментировать. На «The Washington Pos»t не похоже, чушь, — сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Но он ошибся. Вот он «горячий» и «желтый» материал «Руководители России и Китая обсуждают проект тоннеля Россия – Крым».

В свою очередь, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал публикации в зарубежных СМИ о якобы подготовке к строительству тоннеля под Керченским проливом с участием китайской стороны дезинформацией.

Во-первых, это вранье. Нет таких планов. Во-вторых, действительно, до реализации проекта по строительству Крымского моста были разные идеи, в числе которых строительство тоннеля и даже канатной дороги через пролив. Но в итоге был выбран оптимальный и наиболее реалистичный вариант – мост. А все другие идеи давно отвергнуты и, так сказать, сданы в архив. Не знаю, что в голове у авторов американского издания и тех источников, на которые они ссылаются, и зачем они вбросили такую дезинформацию, это вопрос к ним, — заявил Глава РК.

Аксёнов дал совет западным журналистам: «не спешите доверять украинским источникам, так же как и украинскому руководству, потому что в их адекватности, мягко говоря, есть большие сомнения». А еще добавил юмора и абсурда:

Эксклюзив специально для журналистов «Вашингтон пост»: на самом деле будет строиться не тоннель, а терминал для телепортации.