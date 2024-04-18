Западные СМИ своими публикациями про «разрушение Крымского моста» стимулируют международный терроризм

Комментарий официального представителя МИД РФ.

В МИД РФ обратили внимание на статью «BIG BANG STRIKE» британского таблоида The Sun. Ту самую, где расписывалось, как именно будет уничтожаться Крымский мост. Подробно мы разбирали это ЗДЕСЬ — причем подчеркивали, что речь о смаковании идей международного терроризма.

Думаете, перегибаем палку? Именно, терроризм! МИД РФ подтверждает! Европейские СМИ, которые публикуют планы поражения Крымского моста, тем самым стимулируют международный терроризм. Об этом в ходе брифинга заявила официальный спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Для массированной атаки на опоры и пролеты этого моста специалисты отдают предпочтение варианту, прямая цитата, «адского дождя ракет «Storm Shadow» и «Scalp» с одномоментным использованием большого числа морских беспилотников и подрывом с заминированной баржи или контейнеровоза, — процитировала таблоид Захарова. — Я напомню, это не экстремистские листовки, не атака ботов какого-то электронного ресурса, это официальное средство массовой информации, которое публикует подобные вещи. Это даже не спонсирование международного терроризма, это стимулирование международного терроризма через подконтрольные англосаксам СМИ.

А как же «обеспокоенное мировое сообщество»? Западные страны вовсе не реагируют на озвучиваемые Украиной планы возможной новой атаки на Крымский мост.

Зеленский сообщил 10 апреля в интервью немецкому таблоиду «Bild» о планах Вооруженных сил Украины разрушить Крымский мост. Сделать это они все намереваются к середине июля 2024 года. Как вы думаете, была ли какая-то реакция со стороны Даунинг-стрит (канцелярия премьер-министра Великобритании – ред.), Форин оффиса (британского МИДа – ред.), всевозможных обсерваторий по правам человека, которых наплодили на Западе? Нет», — заявила Мария Захарова.

Впрочем, к совести западных политиков и репортеров никто и не взывает. Бесполезно. Но новый Нюрнберг будет. Уверены. И каждому воздастся. И по делам, и по словам.