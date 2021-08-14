Западу предложили альтернативу «Крымской платформе»

Лучше быть «Друзьями Крыма».

Постпред Республики Крым при Президенте РФ, вице-премьер Совмина РК Георгий Мурадов призвал зарубежные страны налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова, а не участвовать в саммите «Крымская платформа». Об этом Мурадов рассказал «РИА Новости» .

Западным странам пора прекратить вынашивать планы участия в авантюре провокационного характера, которую киевские власти вызывающе нарекли «международной платформой по деоккупации Крыма», а начать налаживать контакты и сотрудничество с международной ассоциацией «Друзей Крыма», которая стала влиятельной и по сути миротворческой организацией, — заявил Мурадов.

По словам вице-премьера крымского правительства, ассоциация «Друзья Крыма», первый форум которой прошел в 2017 году, ведет работу по признанию права жителей полуострова на самоопределение, которым они воспользовались во время референдума в 2014 году.

В непростой ситуации они находят возможность четко выражать свои оценки и поднимают гражданское общество зарубежных стран на борьбу за стабильность и безопасность, за мир в регионе. Они преследуют очень гуманные и правильные цели, в отличие от «Крымской платформы», пропитанной духом агрессии и вражды, нацеленной на зачистку нашего полуострова от его населения, которое, по мнению президента Украины Зеленского, надо выселить в Россию, — добавил Мурадов.

Напомним, «Крымская платформа» — инициированная Киевом переговорная площадка, на повестке которой стоят вопросы «возвращения» Крыма в состав Украины. Форум запланирован на 23 августа в Киеве. Ожидается, что «Крымскую платформу» посетят представители как минимум 28 государств и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, а также планируется визит представителей США, Германии и Франции.