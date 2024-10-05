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Запаса воды в крымских водохранилищах хватит на 220 дней
иллюстрация: pikist.com

Запаса воды в крымских водохранилищах хватит на 220 дней

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:33 05.10.2024

Запаса воды в водохранилищах Крыма хватит на 220 дней, ситуация контролируемая и нормальная для этого времени года. Об этом ТАСС сообщили в Государственном комитете Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации (Госкомводхоз).

1 октября ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщило, что уровень воды в водохранилищах естественного стока в Крыму, из-за засушливого периода в сентябре, снизился по сравнению с августом на 1,3 млн куб. м до 113, 3 млн куб. м. В августе в связи с пересыханием рек прекратился приток воды в Чернореченское и Партизанское водохранилища.

Даже без учета возможных притоков в будущем периоде, при существующих объемах водопотребления, полезных объемов в питьевых водохранилищах естественного стока, в среднем будет достаточно для водообеспечения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения в течение до 220 дней, — говорится в ответе на запрос, подписанном зампредседателя Госкомводхоза Романом Захаровым.

Он отметил, что по состоянию на 2 октября 2024 года общий объем наполнения водохранилищ Крыма составляет 168 млн куб. м или 42% от общего проектного объема. Из них в питьевых водохранилищах запас составляет 159 млн куб. м.

Это нормальные объемы для текущего времени года. В целом ситуация с водообеспечением Республики Крым стабильная, контролируемая, — подчеркнул Захаров.

По данным Госкомводхоза, на территории республики расположено 23 водохранилища общим объемом 398,4 млн куб. м: 15 водохранилищ естественного стока общим объемом 235,05 млн куб. м и 8 наливных, заполняемых из подземных источников, общим объемом 145,35 млн куб. м.

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источник: ТАСС

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