Запаса воды в крымских водохранилищах хватит на четыре месяца

Опубликовал: КрымPRESS в Водоснабжение Крыма 15:23 20.10.2025

Суммарного запаса воды в водохранилищах Республики Крым хватит на четыре месяца, сообщили ТАСС в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации региона.

В Республике Крым при текущем среднесуточном потреблении всех поверхностных вод в объеме около 380 тыс. куб. м имеющихся запасов воды в водохранилищах достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона примерно на 110-120 суток, не учитывая будущих притоков воды в водохранилища, — говорится в сообщении.

источник: ТАСС

