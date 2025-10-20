Запаса воды в крымских водохранилищах хватит на четыре месяца

Суммарного запаса воды в водохранилищах Республики Крым хватит на четыре месяца, сообщили ТАСС в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации региона.

В Республике Крым при текущем среднесуточном потреблении всех поверхностных вод в объеме около 380 тыс. куб. м имеющихся запасов воды в водохранилищах достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона примерно на 110-120 суток, не учитывая будущих притоков воды в водохранилища, — говорится в сообщении.