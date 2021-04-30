Запасы пресной воды под Азовским морем – счет идет на сотни миллионов кубометров

Запасы пресной воды под Азовским морем, которые можно ежегодно использовать для водоснабжения Крыма, оцениваются в 0,5-1,2 млрд. кубометров. Об этом сообщили в «Росгеологии». Экспертиза проекта будет завершена, говорится в пояснительной записке к проекту постановления Правительства РФ об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Росгеология».

По информации АО «Росгеология», величина современного подруслового стока рек Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азовского моря может составлять в год до 2 млрд кубических метров, что позволяет рассчитывать на возможность ежегодного забора воды из всех потенциальных источников подруслового стока в объеме до 0,5-1,2 млрд кубометров, – говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

10 апреля Кабмин РФ выделил «Росгеологии» субсидию в размере 70 млн. рублей на программу геологоразведочных работ в акватории Азовского моря. Геологоразведка запасов воды под дном Азовского моря будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года».

Идею добывать пресную воду из-под Азовского моря озвучил Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года. В марте Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал начало работ по добыче воды в апреле. К июню должна появиться информация о точных объёмах запасов пресной воды под Азовом, а также о качестве этой воды.