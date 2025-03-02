Запасы воды в крымских водохранилищах сильно сократились

Общие запасы водохранилищ Крыма за февраль 2025 года уменьшились на 0,96 млн куб. м и составили 114,99 млн куб. м. Это на 89,28 млн куб. м меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года, согласно обзору гидрометеорологической обстановки в бассейнах рек, опубликованному на сайте ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу весны 2025 года составил 114,99 млн куб. м, что на 0,96 млн куб. м меньше, чем месяц назад, и на 89,28 млн куб. м меньше, чем к началу весны 2024 года, — говорится в сообщении.

В обзоре отмечается, что осадки, выпавшие в феврале, носили локальный характер, в северных и восточных районах республики их количество было в пределах многолетней нормы. Наибольшее количество осадков выпало в юго-восточном предгорье (бассейны рек Биюк-Карасу, Кучук-Карасу, Су-Индол, Бурульча). В юго-западном предгорье (бассейны рек Кача, Черная, в среднем и нижнем течении реки Бельбек) выпавшие осадки составили от 5 до 21% нормы. В бассейнах рек южной части Крыма осадков выпало 32-64% от нормы, а в Крымских горах снова наблюдался значительный дефицит осадков.

Из-за продолжительной холодной погоды на реках сохранялась низкая водность, а запасы снега постепенно уменьшались, происходили их значительные потери. Лишь в верховье реки Биюк-Карасу водность была в пределах средних многолетних значений, и происходило постепенное заполнение водой этого водохранилища, — добавили в управлении.

О водоснабжении Крыма

На территории республики расположено 23 водохранилища общим объемом 398,4 млн куб. м: 15 водохранилищ естественного стока общим объемом 235,05 млн куб. м и восемь наливных, заполняемых из подземных источников, общим объемом 145,35 млн куб. м.

В мае 2014 года Украина перекрыла воду, поступающую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала в Херсонской области. В ночь на 6 июня 2023 года украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в результате чего дамба была разрушена, и вода в Крым перестала поступать.

источник: ТАСС