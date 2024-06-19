Запасы воды в крымских водохранилищах составляют более 245 млн кубометров

На сегодняшний день проблем с водоснабжением в Республике Крым нет, ситуация стабильная. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале. Так, по состоянию на 19 июня 2024 года имеющиеся запасы воды в водохранилищах Крыма составляют более 245 млн кубометров, в том числе в водохранилищах питьевого назначения – около 228 млн кубометров.
При этом среднесуточное потребление поверхностных вод фиксируется на уровне 500 тыс. кубометров в сутки, – отмечает Глава Крыма.
Сообщается, что этих объемов достаточно, чтобы более года обеспечивать население и объекты экономики республики водой без учета притока в водохранилища в будущем.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: водоснабжение Крыма