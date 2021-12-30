Запасы воды в водохранилищах Крыма в четыре раза больше прошлогодних

Запасы водохранилищ Крыма в декабре пополнились более чем на 20 млн. кубометров и к концу 2021 года оказались в четыре раза больше, чем год назад. Об этом сообщает крымский Гидрометцентр. Суммарный запас в водохранилищах Крыма к концу 2020 года составлял 31,308 млн. кубометров.

Происходило заполнение водой большинства водохранилищ, расположенных в руслах рек, общий суммарный запас воды в которых 27 декабря составил 126,77 млн. кубометров, что на 20,78 млн. кубометров больше, чем месяц назад, — отметили гидрологи.

В декабре на территории большинства речных бассейнов за 25 дней выпали существенные осадки: на реках Альма, Черная, Салгир, Демерджи 43,8-132 мм осадков, что составило 120-180% нормы; на реках Дерекойка, Су-Индол, Кучук-Карасу, Кача 81-133 мм или 139-171% нормы, а в бассейнах остальных рек — 90,3-149 мм, что в 1,7-2,7 раз больше нормы.

В Крымских горах осадки выпадали в виде дождя, мокрого снега и снега и были значительными: на плато Ай-Петри 192,6 мм (111% нормы), в районе Ангарского перевала – 133,6 мм (120% нормы).

В третьей декаде в Крымских горах образовался снежный покров. По сведениям пентадной снегосъемки 25 декабря средняя высота снега в районе Ай-Петри составила 64 см (305% нормы), запас воды в снеге 83 мм (130% нормы), а в районе Ангарского перевала 15 мм (60% нормы), запас воды в снеге 30 мм (125% нормы), — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Благоприятно сложившаяся синоптическая ситуация способствовала улучшению гидрологической обстановки в бассейнах рек юго-западного предгорья и ЮБК, водность которых в декабре была выше ноябрьской. В конце третьей декады на селевых реках Ускут, Таракташ, Отуз, приток Кизилташский, после длительного пересыхания, возобновился незначительный сток.

Приток воды в водохранилища за 25 дней декабря составил: Белогорское – 5,141 млн. кубометров, Симферопольское – 1,382 млн. кубометров, Счастливенское – 2,592 млн. кубометров, Чернореченское – 9,44 млн. кубометров.

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