Записаться на сдачу крови можно через Госуслуги

Запись на сдачу крови и ее компонентов стало доступным на портале Госуслуг, для этого необходимо:

Постоянный запас донорской крови необходим для помощи людям, которые попали в экстренную ситуацию или нуждаются в постоянных переливаниях.

зайти в личный кабинет «Мое здоровье» и выбрать услугу «Донорство крови и ее компонентов»;

заполнить электронное заявление и выбрать дату и время сдачи крови;

получить уведомление о записи на донацию крови.

Доноры, сдавшие кровь больше 40 раз или плазму крови больше 60 раз, награждаются знаком «Почетный донор». Почетный знак позволяет гражданам получать дополнительные права и льготы, такие как ежегодный отпуск в удобное время года, внеочередное оказание бесплатной медпомощи, а также ежегодную выплату в сумме 18 207,64 рублей.

Удобство записи на сдачу крови через портал Госуслуг заключается в возможности заранее выбрать удобные для донора дату и время, что исключает необходимость нахождения в очередях в службе крови. Кроме того, при заполнении электронного заявления не требуется прикреплять дополнительные документы — все необходимые данные уже есть на портале Госуслуг, — прокомментировала директор департамента цифрового развития Правительства Севастополя Татьяна Черноусова.

По состоянию на конец сентября 2025 года за получением государственной услуги обратились более 350 человек, из которых 54% подали свои заявления через портал Госуслуг.

Услуга предоставляется в электронном виде и оказывается в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя