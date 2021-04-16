Запой — проза жизни или болезнь, с «билетом в один конец»? Как помочь запойному алкоголику

«В России две беды — дураки и дороги»… Крылатое выражение, приписываемое нескольким авторам и определяющее бытие страны десятки лет, остро нуждается «в пересмотре». Есть третья сторона вопроса, с которой люди мыслящие пытаются бороться, однако… увы… безуспешно — Россия пьёт.

Данные ВОЗ: за год среднестатистический россиянин, который не является трезвенником в принципе, выпивает 30,5 л чистого спирта — это 76 бутылок водки! Впрочем, говорят специалисты, эти цифры — лишь официальная статистика, основанная на данных по реализации алкоголя в торговых точках. На деле же эти показатели серьёзно корректирует «неучтёнка»: самогоноварение, домашние наливки, лосьоны, одеколоны, настойки, контрафакт и т.д. И, разумеется, не в лучшую сторону. Эксперты считают, что более 76 миллионов россиян трудоспособного возраста регулярно потребляют алкогольную продукцию. Сколько из этих «ценителей» горячительных напитков прикладываются к рюмочке только по праздникам? А сколько тех, кто раз в неделю (или каждодневно?) обращаются к алкоголю по поводу или без повода? Точно сказать, конечно, сложно. Факт же таков: специалисты констатируют увеличение числа запойных алкоголиков. И самое страшное то, что обыватели зачастую ситуацию, когда ближний «проваливается в запой», рассматривают как прозу жизни. На уровне — «Все пьют и мы пьём, проспимся и дальше пойдём».

Но! Эксперты настаивают: пристрастие к алкоголю — не норма жизни, а тяжёлая болезнь, при том, что запои — крайняя степень её проявления, требующая профессионального врачебного вмешательства. Как минимум — вывода из запоя https://lechenie-narkomanii.com/vivod-iz-zapoya.html, а как максимум (самый правильный путь развития обстоятельств) — тщательного лечения. Почему? Причин много, но хватит и двух:

запойный алкоголик — горе в семье, существовать с ним рядом невозможно, мучает себя и других;

алкоголь — это яд. Любое его количество вредит, а если спирт поглощается литрами, то челоевеческий организм элементарно разрушается.

Что нужно знать о запойном алкоголизме? Во-первых, конечно, стоит понимать, что, как и любая болезнь, состояние, именуемое запоем, проявляет себя определёнными симптомами.

Главными симптомами запоя являются непреодолимая тяга к алкоголю, когда человек хочет не просто выпить, а именно получить такую дозу алкоголя, которая позволит чувствовать состояние опьянения. Плюс: чувство тревоги и неудовлетворённости, психические расстройства. Но главное, эту патологию сопровождает абстинентный синдром, развивающийся на фоне сильной интоксикации организма этиловым спиртом и продуктами его распада. Отмечены случаи, когда ежедневное пьянство продолжалось месяц и даже больше. Прекратить пить пациент может сам, но только, когда он уже просто физически не может потреблять спиртные напитки, поскольку его организм отравлен этилом. Никакая другая мотивация не остановит алкоголика, ушедшего в запой, — поясняют специалисты Наркологической клиники «Нармед».

Во-вторых: подавляющее большинство запойных алкоголиков себя таковыми не считают и лечиться не хотят. Тем более, когда с ними пытаются общаться по этой проблеме в состоянии, когда они «под градусом».

В-третьих: как кратковременные, так и длительные запои одинаково опасны. Пьёт ли ваш близкий, не контролируя себя, неделю или месяц — это повод обратиться за помощью к специалистам. Как это сделать, если «подсевший на рюмку» категорически против медицинской поддержки?

Если разговаривать с больным, то только спокойно, без посторонних, и только тогда, когда он трезв. Попробуйте рассказать о переживаниях за его здоровье и жизнь и дайте понять, какие страдания он наносит своим близким. При этом объясните алкоголику, что лечение обязательно поможет ему справиться с зависимостью от спиртных напитков, если он примет помощь врачей-наркологов. Тем более, что можно сделать вывод из запоя анонимно. Никто из посторонних не узнает о вашей проблеме, а вся информация, полученная врачами клиники, сохранит свою конфиденциальность, — дают рекомендации в клинике «Нармед».

В-четвёртых: самостоятельно вывести алкоголика из запоя практически невозможно. Будет пить до потери самосознания или же… в какой-то момент… всё-таки возьмёт себя в руки. До следующего повода «выпить и закусить».

В-пятых: из запойных состояний медики могут выводить пациентов, как на дому, так и в клинике. Тут стоит учесть — агрессивных алкоголиков, страдающих серьёзными заболеваниями, однозначно необходимо «проводить» через стационар. Только так можно максимально быстро облегчить состояние пациента, что нередко значит — спасти ему жизнь.

И, наконец, отметим такой момент: в народе бытует мнение, что выведение из запоя в клинике — довольно жёсткая процедура, сопровождаемая чуть ли не «приковыванием к батарее». Всё далеко не так.

Больной находится под круглосуточным наблюдением врачей. Применяется медикаментозное лечение: от введения физрастворов до витаминов и микроэлементов для укрепления ослабленного организма и купирования депрессии. После проведения первоочередных мер, больному назначается лечение, направленное на восстановление функций печени и почек, профилактики других осложнений, которые вызывают токсины, образовавшиеся при распаде этила, — говорят специалисты Наркологической клиники «Нармед». Можно ли говорить о том, что запойный алкоголизм — излечимое заболевание? В ряде случаев — да. Но только тогда, когда сам алкоголик готов стать трезвенником, а поддержка ему на этом пути была оказана вовремя. И — да: статистика здесь красноречива — больше шансов на выздоровление имеют те «излишне пьющие граждане», которые, «скатываясь» в запои, выходят из них (как можно быстрее) при содействии медиков. Хотя бы потому, что такой алгоритм решения проблемы, применённый своевременно, помогает минимизировать вред, наносимый организму алкоголем.