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Запрет движения чайлдфри в России поддерживают 33% крымчан
фото: pikist.com

Запрет движения чайлдфри в России поддерживают 33% крымчан

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:01 15.07.2024

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Член комитета Государственной Думы по безопасности Б. Хамзаев обратился в Министерство юстиции с предложением запретить в России движение чайлдфри. Согласно опросу SuperJob мнение крымчан по этому поводу разделилось: 33% опрошенных поддерживают инициативу, 31% выступают против.

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Мужчины чаще женщин высказывались в поддержку запрета движения чайлдфри. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу.

Выше всего уровень поддержки предложения Б. Хамзаева продемонстрировали горожане, имеющие детей: 38% против 28% среди бездетных.

Время проведения: 8—11 июля 2024 года

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