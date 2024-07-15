Запрет движения чайлдфри в России поддерживают 33% крымчан

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.
Член комитета Государственной Думы по безопасности Б. Хамзаев обратился в Министерство юстиции с предложением запретить в России движение чайлдфри. Согласно опросу SuperJob мнение крымчан по этому поводу разделилось: 33% опрошенных поддерживают инициативу, 31% выступают против.
Мужчины чаще женщин высказывались в поддержку запрета движения чайлдфри. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу.
Выше всего уровень поддержки предложения Б. Хамзаева продемонстрировали горожане, имеющие детей: 38% против 28% среди бездетных.
Время проведения: 8—11 июля 2024 года
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму