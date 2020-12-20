Запрет в Крыму уж наступил: никаких корпоративов, новогодних банкетов, массовых мероприятий

В Крыму вступили в действие дополнительные нормы Указа Главы РК о режиме «повышенной готовности».

Указ.

В период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом (банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты и др.), в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения, – говорится в Указе.

На этот же период запрещено проведение различных массовых развлекательных мероприятий на территории торговых центров, театров, школ и детских садов.

С 20 декабря ограничена работа заведений общепита до 22:00. В ночное время столовые, рестораны и кафе могут работать только с доставкой или на вынос без посещения залов.

Учреждения культуры обоих регионов могут принимать зрителей в декабре и начале января при условии соблюдения масочного режима и 30% заполняемости залов.

В музеях Крыма можно проводить экскурсии для групп до 10 человек или менее, если площадь зала не позволяет обеспечить на каждого посетителя по пять квадратных метров. При этом рекомендовано использовать аудиогиды.

Какие ограничения введены в крымских отелях и санаториях — ЗДЕСЬ.