«Зарабатывал» на сбыте наркотиков – не удивляйся строгости судебного приговора. История из Феодосии

«Лайфхак» — как сломать себе жизнь.

В Феодосии к 8 годам лишения свободы осужден местный житель за покушение на сбыт синтетических наркотиков.

Установлено, что он стал участником преступной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств на территории Республики Крым посредством сети «Интернет». В августе 2023 года мужчина незаконно приобрел наркотические средства мефедрон массой порядка 50 г и N-метилэфедрон массой более 4 г. Указанные запрещенные вещества с целью сбыта осужденный разместил в двух тайниках, оборудованных на территории городов Феодосии и Старого Крыма, однако довести свой преступный умысел до конца не смог. Наркотики были изъяты сотрудниками полиции до их получения потребителями, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.