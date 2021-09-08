Заработал упрощенный порядок регистрации юридических лиц и ИП через нотариуса

25 августа вступил в силу закон об упрощении регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через нотариуса. Речь идет о Федеральном законе от 26.05.2021 N 143-ФЗ.
Теперь нотариус, который подтверждает подлинность подписи заявителя на документах для налоговой, сам в тот же день отправляет их в регистрирующий орган в электронном виде. При обращении к нотариусу локация и наличие личной УКЭП неважны. Нововведения не распространяются на отдельные виды юрлиц, для регистрации которых законом предусмотрен специальный порядок, — отмечают специалисты.
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