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Заработал упрощенный порядок регистрации юридических лиц и ИП через нотариуса

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:06 08.09.2021

25 августа вступил в силу закон об упрощении регистрации юридических лиц и​ индивидуальных предпринимателей через нотариуса. Речь идет о Федеральном законе от 26.05.2021 N 143-ФЗ.

Теперь нотариус, который подтверждает подлинность подписи заявителя на​ документах для налоговой, сам в​ тот​ же день отправляет их​ в​ регистрирующий орган в​ электронном виде. При обращении к​ нотариусу​ локация и​ наличие личной УКЭП неважны. Нововведения не​ распространяются на​ отдельные виды юрлиц, для регистрации которых законом предусмотрен специальный порядок, — отмечают специалисты.

Источник: Нотариальная палата Севастополя

Заработал упрощенный порядок регистрации юридических лиц и ИП через нотариуса

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