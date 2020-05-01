Заработали на Первомай. Кому разрешили возобновить предпринимательскую деятельность в Крыму

Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщил, что более 500 предприятий в Крыму подали уведомление о возобновлении работы с 1 мая и получили разрешение.

Сегодня по состоянию на 9:30 зашло 529 заявок на разрешение деятельности. Разрешение получили 100%, – сообщил Гоцанюк.

Напомним, с сегодняшнего дня власти Крыма разрешили возобновить деятельность ряду предприятий сферы услуг, среди которых салоны красоты, ателье и хозяйственные магазины. Кроме того в списке «разрешенных» видов предпринимательской деятельности: услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе ремонт обуви, стирка и химчистка изделий, работа ателье, торговля стройматериалами, водопроводным и отопительным оборудованием, сантехникой, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Всем предприятиям для начала работы необходимо отправить уведомление через портал правительства республики, а также выполнить требования Роспотребнадзора.

Это уведомительный порядок: никакого письма в ответ ждать не надо. Не будет проверок предприятий, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, с другими моментами – только соблюдение противоэпидемических требований, — пояснил Глава РК Сергей Аксёнов.

На вновь заработавшие предприятия распространяются особые требования Роспотребнадзора по организации трудового процесса в период пандемии: обязательная проверка температуры тела сотрудников, дезинфекция помещений, масочный режим. Торговым предприятиям предстоит нанести специальную маркировку и вывесить объявления о необходимости посетителям соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и ряд других требований.

В то же время проверки бизнеса проходят. Пока — в «мониориговом» ключе. Так, сотрудниками Центра оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым 30 апреля был проведён мониторинг соблюдения требований Указа Главы Республики в 7 регионах – города Армянск, Красноперекопск, Бахчисарай, Белогорск, Красноперекопский, Бахчисарайский и Белогорский районы.

Мониторинг показал хорошую организацию контроля за выполнением Указа Главы Республики и поручений оперативного штаба, высокую исполнительскую дисциплину администраций в городах Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Красноперекопск и Красноперекопский район. Организованно работает муниципальный контроль, жалоб и замечаний со стороны жителей нет. Особо можно отметить Бахчисарай, где за кратчайшие сроки были устранены все замечания и обеспечено выполнение всех профилактических мероприятий, — сказал Юрий Гоцанюк.

По словам главы Совмина РК, незначительные нарушения были установлены в Белогорском районе, но они были оперативно устранены в ходе проверки.

Вместе с тем установлено нарушение Указа Главы Республики. Так, в селе Скалистое Бахчисарайского района в районе рынка выявлена несанкционированная торговля. Со слов населения, санитарная обработка мест общего пользования, детских и спортивных площадок не проводится, на подъездах многоквартирных домов отсутствуют памятки и графики уборки МКД. В селе Табачное температура работников сельсовета не измеряется, санитарная обработка не проводится, как и мест общего пользования. Проверена жалоба жильцов по улице Юбилейная, 6, в ходе которой подтвердилось, что дезинфекция подъездов не проводится. В целом по району масочный режим соблюдается на 70%. На берегу моря в селе Песчаное отмечается большое количество отдыхающих и прогуливающихся, — рассказал Юрий Гоцанюк.

По его словам, также вчера были проведены проверки 18 строительных компаний.

При проведении проверок были выявлены нарушения. Они практически те же, это несоблюдение работниками масочного режима, не соблюдение дистанции между работниками, отсутствие графиков уборки помещений и журналов санитарной обработки. Повторно проверена строительная компания «Экодом» в Ялте, где ранее уже были выявлены грубые нарушения. Комиссией выявлено, что нарушения не устранены, в адрес руководителя Роспотребнадзора направлены материалы для проведения проверки с целью остановки работы застройщика на период действия ограничительных мер, — подытожил Юрий Гоцанюк.