Заражаются и заражаются: коронавирус в Крыму

За 16 октября в Крыму зарегистрировано 167 случаев коронавирусной инфекции: 118 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 6840 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5736 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, — сообщил Глава Крыму Сергей Аксёнов на своей странице в Фейсбук.