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Заражаются и заражаются: коронавирус в Крыму
иллюстрация: mohamed_hassan, pixabay.com

Заражаются и заражаются: коронавирус в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:16 17.10.2020

За 16 октября в Крыму зарегистрировано 167 случаев коронавирусной инфекции: 118 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 6840 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5736 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, — сообщил  Глава Крыму Сергей Аксёнов на своей странице в Фейсбук.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3872 человека.

Выздоровевших за весь период – 3894 человека.

Заражаются и заражаются: коронавирус в Крыму

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