Заражаются люди всех возрастов. Коронавирус в Севастополе

По состоянию на утро 23 октября в Севастополе зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – местные жители в возрасте от 11 до 91 года.

32 человека выписано после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1856 человек. В настоящий момент выздоровели 1224 человека, 55 человек умерло. На сегодняшний день с подтвержённым диагнозом COVID-19 в стационарах 248 человек: в инфекционной больнице 94, в девятой горбольнице 145 человек, девять — в госпитале Минобороны. В «Изумруде» — 66 человек. На амбулаторном лечении — 225 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 400 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.