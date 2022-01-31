Заразиха — лекарственные свойства и применение в медицине

Заразиха – это многолетнее, реже однолетнее паразитическое растение семейства заразиховых. Видовым отличием заразихи являются, во-первых, видоизмененные листья, которые больше похоже на чешую, а во-вторых, окраска всех частей растения-паразита: из-за наличия в растительных тканях исключительно малой дозы хлорофилла, растение имеет желтоватую, светло-бурую, синеватую или розовую окраску.

Корень растения – короткие, мясистые волокна-присоски, которые не закрепляются в почве, а надежно присасываются к растению-хозяину. Стебли заразихи в основании булавовидно или клубневидно утолщены, простые, прямостоячие, мясистые, иногда могут ветвиться. Цветки – воронковидные, колокольчатые или трубчатые, двугубые, собраны в соцветия – кистевидные или колосовидные, как правило, голубовато-лилового оттенка. Плод – двустворчатая, реже трехстворчатая коробочка. Семена – мелкие и многочисленные.

Природный ареал распространения этой травы – южные районы европейской части России, Украина, Средняя Азия, Молдова, Белоруссия и Кавказ. Паразитирует заразиха в основном на корнях травянистых растений (чаще всего цветковых).

Полезные свойства заразихи

Полезные свойства заразихи при лечении различных заболеваний были по достоинству оценены народными врачевателями. Лекарственным сырьем являются все части растения, сбор которых осуществляется в период цветения. Для высушивания лекарственного сырья используются большие сухие помещения, в которых обеспечена хорошая вентиляция.

Как оказалось, растение-паразит обладает многочисленными полезными свойствами:

излечивает колики желудка и кишечника;

используется при общей интоксикации организма;

является мочегонным средством, позитивно воздействует на мочеполовую систему;

помогает при мигренях;

применяется при лечении болезни Паркинсона;

позитивно воздействует на организм при сепсисе;

спасает от метеоризма;

применяется при лечении неврозов;

может быть полезна при лечении сперматореи и импотенции.

В химическом составе заразихи содержатся алкалоиды (никотин), стерины, маннит и дубильные вещества. В химическом составе травы заразихи – высшие жирные кислоты, алкалоиды. Также в растении обнаружены холин (азотосодержащее соединение), каротиноиды, антоцианы, фенолы и углеводы.

Целебные настои и отвары заразихи используются в качестве ранозаживляющего, спазмолитического, антисептического, седативного, болеутоляющего, тонизирующего и общеукрепляющего средства.

Заразиха — применение в народной медицине

Заразиха нашла свое широкое применение в народной медицине (причем как в отечественной, так и восточной). Целебные настои и отвары благодаря своему уникальному химическому составу с успехом применяются при таких заболеваниях как неврозы, кишечные колики, метеоризм, зубная боль, диарея, энтероколиты, колиты, половое бессилие, упадок сил, отеки. Наружно отвар заразихи используется для полоскания ротовой полости.

При болезнях желудка и кишечника хорошо помогает настойка: 2 ст. л. сырья запарить 0,20 л кипящей воды, оставить на 3 часа. Пить рекомендуется трижды в день по 0,05 л.

При мигрени настой заваривают по-другому: траву измельчить, 2 ст. л. всыпать в 0,50 л кипящей воды, продержать на водяной бане не более 4 минут, дать отстояться 1,5 часа.

Для излечения цистита понадобятся цветки заразихи: 2 ч. л. заварить стаканом кипятка.

При аллергии используют отвар: корни растения измельчить, на 1 ч. л. взять 0,20 л кипятка, кипятить 5 минут. Дать отстояться 40 минут, процедить и долить воды до изначального взятого объема. Пить в течение дня.

При бессоннице применяют настой из 20 г травы и 0,20 л кипятка, отстоявшийся в течение часа. Применять трижды в день по полстакана.

Для избавления от отеков и лечения пиелонефрита рекомендуется рецепт: 1 ст. л. корневой части растения залить 0,30 л горячей воды, дать отстояться час. Пить до 5 раз за сутки по 0,05 л.

При стоматитах готовят полоскание: 3 ч. л. корней заварить 0,25 л кипятка, кипятить 3 минуты. Для лучшего эффекта дать настояться не менее 20 мину. Процедить и полоскать полость рта.

При метеоризме и желудочных коликах пьют по 1 ст. л. до 5 раз в день такое средство: 1 ч. л. травы заварить кипятком (0,25 л), оставить на полчаса.

При болезни Аддисона полезна настойка: 1 ч. л. сырья насыпать в 0,20 л воды комнатной температуры. Продержать на водяной бане под крышкой полчаса. Пусть постоит 10 минут, затем отфильтровать. Довести до объема 0,20 л. Употреблять утром и вечером по 70 мл, пить медленно.

Измельченное растение обладает ранозаживляющим действием, поэтому его применяют для лечения ран различной этиологии. В восточной медицине заразиха используется в качестве эффективного афродизиатического средства (увеличивающего половое влечение).

Отвар заразихи

Рецепт № 1. 1 чайная ложка сухих корней (измельченных) лекарственного растения заливается 200 мл горячей воды и ставится на кипящую водяную баню на 5–6 минут, после чего отвар настаивается в течение 60 минут. Полученное средство процеживается в чистую посуду и номинальный объем доводится очищенной водой до первоначального объема (до 200 мл). Принимают такое лекарство по 1/3 стакана 3 раза в день для лечения аллергии.

Рецепт № 2. 2 чайных ложки измельченных корней заливают 200 мл горячей воды, после чего помещают на кипящую водяную баню. Состав настаивают в течение 60 минут, после чего остужают и процеживают в чистую посуду. Используется полученный настой как наружное средство (для полоскания ротовой полости).

Рецепт № 3. 2 столовых ложки сухой травы (измельченной) заливают 400 мл кипятка и настаивают на кипящей водяной бане в течение 3–4 минут, после чего, сняв с огня, настаивают ещё на протяжении 60 минут. Затем состав процеживают в чистую емкость и принимают по 100 мл 3 раза в день при мигрени.

Настой заразихи

Рецепт № 1. 1 ч.айную ложку травы заливают 200 мл кипятка и настаивают в течение 30 минут, после чего процеживают в чистую посуду. Принимают полученное средство внутрь по 15 мл 3 раза в день при нарушении сна.

Рецепт № 2. 2 столовых ложки сухой травы заливают 200 мл кипятка и настаивают в течение двух часов, после чего полученный настой процеживают и принимают по 1/3 стакана 3 раза в день при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Рецепт № 3. 1 чайную ложку измельченных корней растения заливают 200 мл кипятка и настаивают в течение 60 минут, после чего процеживают в чистую посуду. Принимают такое лекарство по 15 мл 4–5 раз в день в качестве мочегонного средства.

Рецепт № 4. 2 чайных ложки цветков заразихи заливают 200 мл кипятка и настаивают в течение 60 минут, после чего процеживают в чистую посуду. Принимают полученный настой по 30 мл 3–4 раза в день при циститах.

Заразиха подсолнечниковая

Заразиха подсолнечниковая – паразитическое растение семейства заразиховых. Стебель растения простой, мясистый, утолщенный у основания и не ветвистый, в высоту он достигает 65 см. Листья – редуцированные чешуйки розовато-фиолетового оттенка (из-за отсутствия в тканях растения достаточного количества хлорофилла). Цветки – крупные, фиолетового оттенка, собраны в колоски. Плод – двустворчатая коробочка с многочисленными мелкими и легкими семенами.

Благодаря своей легкости семена заразихи подсолнечниковой легко переносятся ветром, насекомыми и дождем. После попадания на почву семена сохраняют способность к всхожести на протяжении 5–10 лет. Природный ареал распространения данного вида – практически вся территория Европы: Россия, Украина, Беларусь, Молдавия, Франция, Испания, Болгария, Сербия и т. д. Заманиха подсолнечниковая паразитирует на таких культурах как подсолнечник, томаты и табак.

Противопоказания к применению заразихи

Так как химический состав заразихи ещё мало изучен, применять целебные настои и отвары из этого растения следует с особой осторожностью.

Категорически запрещается:

беременным и кормящим женщинам;

при склонности к повышенному давлению;

детям до 12 лет;

при почечной недостаточности;

при наличии мочекаменного заболевания;

при проявлениях индивидуальной непереносимости.

Противопоказан приём заразихи беременным и кормящим женщинам, детям, а также при индивидуальной непереносимости, нервном перевозбуждении, повышенном артериальном давлении, острых заболеваниях почек, мочекаменной болезни.

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