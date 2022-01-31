Заразиха — лекарственные свойства и применение в медицине

Заразиха – это многолетнее, реже однолетнее паразитическое растение семейства заразиховых. Видовым отличием заразихи являются, во-первых, видоизмененные листья, которые больше похоже на чешую, а во-вторых, окраска всех частей растения-паразита: из-за наличия в растительных тканях исключительно малой дозы хлорофилла, растение имеет желтоватую, светло-бурую, синеватую или розовую окраску.
Корень растения – короткие, мясистые волокна-присоски, которые не закрепляются в почве, а надежно присасываются к растению-хозяину. Стебли заразихи в основании булавовидно или клубневидно утолщены, простые, прямостоячие, мясистые, иногда могут ветвиться. Цветки – воронковидные, колокольчатые или трубчатые, двугубые, собраны в соцветия – кистевидные или колосовидные, как правило, голубовато-лилового оттенка. Плод – двустворчатая, реже трехстворчатая коробочка. Семена – мелкие и многочисленные.
Природный ареал распространения этой травы – южные районы европейской части России, Украина, Средняя Азия, Молдова, Белоруссия и Кавказ. Паразитирует заразиха в основном на корнях травянистых растений (чаще всего цветковых).
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Полезные свойства заразихи
Полезные свойства заразихи при лечении различных заболеваний были по достоинству оценены народными врачевателями. Лекарственным сырьем являются все части растения, сбор которых осуществляется в период цветения. Для высушивания лекарственного сырья используются большие сухие помещения, в которых обеспечена хорошая вентиляция.
Как оказалось, растение-паразит обладает многочисленными полезными свойствами:
- излечивает колики желудка и кишечника;
- используется при общей интоксикации организма;
- является мочегонным средством, позитивно воздействует на мочеполовую систему;
- помогает при мигренях;
- применяется при лечении болезни Паркинсона;
- позитивно воздействует на организм при сепсисе;
- спасает от метеоризма;
- применяется при лечении неврозов;
- может быть полезна при лечении сперматореи и импотенции.
В химическом составе заразихи содержатся алкалоиды (никотин), стерины, маннит и дубильные вещества. В химическом составе травы заразихи – высшие жирные кислоты, алкалоиды. Также в растении обнаружены холин (азотосодержащее соединение), каротиноиды, антоцианы, фенолы и углеводы.
Целебные настои и отвары заразихи используются в качестве ранозаживляющего, спазмолитического, антисептического, седативного, болеутоляющего, тонизирующего и общеукрепляющего средства.
Заразиха — применение в народной медицине
Заразиха нашла свое широкое применение в народной медицине (причем как в отечественной, так и восточной). Целебные настои и отвары благодаря своему уникальному химическому составу с успехом применяются при таких заболеваниях как неврозы, кишечные колики, метеоризм, зубная боль, диарея, энтероколиты, колиты, половое бессилие, упадок сил, отеки. Наружно отвар заразихи используется для полоскания ротовой полости.
- При болезнях желудка и кишечника хорошо помогает настойка: 2 ст. л. сырья запарить 0,20 л кипящей воды, оставить на 3 часа. Пить рекомендуется трижды в день по 0,05 л.
- При мигрени настой заваривают по-другому: траву измельчить, 2 ст. л. всыпать в 0,50 л кипящей воды, продержать на водяной бане не более 4 минут, дать отстояться 1,5 часа.
- Для излечения цистита понадобятся цветки заразихи: 2 ч. л. заварить стаканом кипятка.
- При аллергии используют отвар: корни растения измельчить, на 1 ч. л. взять 0,20 л кипятка, кипятить 5 минут. Дать отстояться 40 минут, процедить и долить воды до изначального взятого объема. Пить в течение дня.
- При бессоннице применяют настой из 20 г травы и 0,20 л кипятка, отстоявшийся в течение часа. Применять трижды в день по полстакана.
- Для избавления от отеков и лечения пиелонефрита рекомендуется рецепт: 1 ст. л. корневой части растения залить 0,30 л горячей воды, дать отстояться час. Пить до 5 раз за сутки по 0,05 л.
- При стоматитах готовят полоскание: 3 ч. л. корней заварить 0,25 л кипятка, кипятить 3 минуты. Для лучшего эффекта дать настояться не менее 20 мину. Процедить и полоскать полость рта.
- При метеоризме и желудочных коликах пьют по 1 ст. л. до 5 раз в день такое средство: 1 ч. л. травы заварить кипятком (0,25 л), оставить на полчаса.
- При болезни Аддисона полезна настойка: 1 ч. л. сырья насыпать в 0,20 л воды комнатной температуры. Продержать на водяной бане под крышкой полчаса. Пусть постоит 10 минут, затем отфильтровать. Довести до объема 0,20 л. Употреблять утром и вечером по 70 мл, пить медленно.
Измельченное растение обладает ранозаживляющим действием, поэтому его применяют для лечения ран различной этиологии. В восточной медицине заразиха используется в качестве эффективного афродизиатического средства (увеличивающего половое влечение).
Отвар заразихи
Рецепт № 1. 1 чайная ложка сухих корней (измельченных) лекарственного растения заливается 200 мл горячей воды и ставится на кипящую водяную баню на 5–6 минут, после чего отвар настаивается в течение 60 минут. Полученное средство процеживается в чистую посуду и номинальный объем доводится очищенной водой до первоначального объема (до 200 мл). Принимают такое лекарство по 1/3 стакана 3 раза в день для лечения аллергии.
Рецепт № 2. 2 чайных ложки измельченных корней заливают 200 мл горячей воды, после чего помещают на кипящую водяную баню. Состав настаивают в течение 60 минут, после чего остужают и процеживают в чистую посуду. Используется полученный настой как наружное средство (для полоскания ротовой полости).
Рецепт № 3. 2 столовых ложки сухой травы (измельченной) заливают 400 мл кипятка и настаивают на кипящей водяной бане в течение 3–4 минут, после чего, сняв с огня, настаивают ещё на протяжении 60 минут. Затем состав процеживают в чистую емкость и принимают по 100 мл 3 раза в день при мигрени.
Настой заразихи
Рецепт № 1. 1 ч.айную ложку травы заливают 200 мл кипятка и настаивают в течение 30 минут, после чего процеживают в чистую посуду. Принимают полученное средство внутрь по 15 мл 3 раза в день при нарушении сна.
Рецепт № 2. 2 столовых ложки сухой травы заливают 200 мл кипятка и настаивают в течение двух часов, после чего полученный настой процеживают и принимают по 1/3 стакана 3 раза в день при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Рецепт № 3. 1 чайную ложку измельченных корней растения заливают 200 мл кипятка и настаивают в течение 60 минут, после чего процеживают в чистую посуду. Принимают такое лекарство по 15 мл 4–5 раз в день в качестве мочегонного средства.
Рецепт № 4. 2 чайных ложки цветков заразихи заливают 200 мл кипятка и настаивают в течение 60 минут, после чего процеживают в чистую посуду. Принимают полученный настой по 30 мл 3–4 раза в день при циститах.
Заразиха подсолнечниковая
Заразиха подсолнечниковая – паразитическое растение семейства заразиховых. Стебель растения простой, мясистый, утолщенный у основания и не ветвистый, в высоту он достигает 65 см. Листья – редуцированные чешуйки розовато-фиолетового оттенка (из-за отсутствия в тканях растения достаточного количества хлорофилла). Цветки – крупные, фиолетового оттенка, собраны в колоски. Плод – двустворчатая коробочка с многочисленными мелкими и легкими семенами.
Благодаря своей легкости семена заразихи подсолнечниковой легко переносятся ветром, насекомыми и дождем. После попадания на почву семена сохраняют способность к всхожести на протяжении 5–10 лет. Природный ареал распространения данного вида – практически вся территория Европы: Россия, Украина, Беларусь, Молдавия, Франция, Испания, Болгария, Сербия и т. д. Заманиха подсолнечниковая паразитирует на таких культурах как подсолнечник, томаты и табак.
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Противопоказания к применению заразихи
Так как химический состав заразихи ещё мало изучен, применять целебные настои и отвары из этого растения следует с особой осторожностью.
Категорически запрещается:
- беременным и кормящим женщинам;
- при склонности к повышенному давлению;
- детям до 12 лет;
- при почечной недостаточности;
- при наличии мочекаменного заболевания;
- при проявлениях индивидуальной непереносимости.
Противопоказан приём заразихи беременным и кормящим женщинам, детям, а также при индивидуальной непереносимости, нервном перевозбуждении, повышенном артериальном давлении, острых заболеваниях почек, мочекаменной болезни.
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