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В Севастополе – 65 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: leo2014, pixabay.com

Заразившихся — снова две сотни с лишком. Коронавирусная инфекция в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:27 07.11.2020

За 6 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 206 случаев коронавирусной инфекции.

В том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 102 выявлены при обращении за медицинской помощью, 103 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4770 человек, — озвучил статистику по COVID-19 на своей странице в Фейсбук Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Выздоровевших за весь период – 6260 человек.

Заразившихся - снова две сотни с лишком. Коронавирусная инфекция в Крыму

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