Заразившихся — снова две сотни с лишком. Коронавирусная инфекция в Крыму

За 6 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 206 случаев коронавирусной инфекции.

В том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 102 выявлены при обращении за медицинской помощью, 103 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4770 человек, — озвучил статистику по COVID-19 на своей странице в Фейсбук Глава Крыма Сергей Аксёнов.

