Зарегистрировать самоходные машины и прицепы можно через Госуслуги
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Зарегистрировать самоходные машины и прицепы можно через Госуслуги

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:31 01.12.2025

На портале Госуслуг доступна услуга «Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним». В рамках услуги государственной регистрации подлежат следующие самоходные машины:

– тракторы,

– самоходные дорожно-строительные машины,

– коммунальные и сельскохозяйственные машины,

– внедорожные автомототранспортные средства

– другие наземные безрельсовые механические транспортные средства, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт.

В Севастополе с начала 2025 года было подано свыше 600 заявлений, из них 94% — в электронном виде, — отметил заместитель начальника управления — начальник отдела развития инфраструктуры электронного правительства Владимир Заячников.

Чтобы получить государственную услугу, необходимо:

Иметь подтвержденную учетную запись;

Заполнить электронную форму заявления по ссылке;

Дождаться ответа ведомства — до 10 рабочих дней.

Результатом услуги является свидетельство о регистрации техники в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

