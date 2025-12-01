Зарегистрировать самоходные машины и прицепы можно через Госуслуги

На портале Госуслуг доступна услуга «Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним». В рамках услуги государственной регистрации подлежат следующие самоходные машины:
– тракторы,
– самоходные дорожно-строительные машины,
– коммунальные и сельскохозяйственные машины,
– внедорожные автомототранспортные средства
– другие наземные безрельсовые механические транспортные средства, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт.
В Севастополе с начала 2025 года было подано свыше 600 заявлений, из них 94% — в электронном виде, — отметил заместитель начальника управления — начальник отдела развития инфраструктуры электронного правительства Владимир Заячников.
Чтобы получить государственную услугу, необходимо:
Иметь подтвержденную учетную запись;
Заполнить электронную форму заявления по ссылке;
Дождаться ответа ведомства — до 10 рабочих дней.
Результатом услуги является свидетельство о регистрации техники в электронном виде.
Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: транспорт крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: транспорт крыма