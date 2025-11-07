Зарплаты до 100 тысяч рублей — что предлагают работодатели Севастополя

Зарплаты до 100 тысяч представили работодатели Севастополя на открытом отборе в Кадровом центре «Работа России». Для компаний участников предварительно отобрали 14 кандидатов. Практически все из них получили приглашение на повторное собеседование на предприятия.

Открытые отборы проводят в рамках нацпроекта «Кадры», что позволяет работодателям оперативно закрыть вакантные позиции, лично пообщаться с претендентами и отобрать наиболее подходящих из них.

Службу занятости Севастополя оперативно помогает найти подходящие кадры. Адрес: ул. Руднева, 40. Телефон: +7(8692)66-22-92

источник: пресс-служба Правительства Севастополя