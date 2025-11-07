Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Зарплаты до 100 тысяч рублей — что предлагают работодатели Севастополя
Новости Республики
Зарплаты до 100 тысяч рублей - что предлагают работодатели Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Зарплаты до 100 тысяч рублей — что предлагают работодатели Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:20 07.11.2025

Зарплаты до 100 тысяч представили работодатели Севастополя на открытом отборе в Кадровом центре «Работа России». Для компаний участников предварительно отобрали 14 кандидатов. Практически все из них получили приглашение на повторное собеседование на предприятия.

Открытые отборы проводят в рамках нацпроекта «Кадры», что позволяет работодателям оперативно закрыть вакантные позиции, лично пообщаться с претендентами и отобрать наиболее подходящих из них.

Узнайте больше:  Инкерман: на мосту через реку Черную на неделю вводится реверсивное движение

Службу занятости Севастополя оперативно помогает найти подходящие кадры. Адрес: ул. Руднева, 40. Телефон: +7(8692)66-22-92

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x