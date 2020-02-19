Зарплаты нет? Не будет и сетки-рабицы со сварочным аппаратом. Инцидент в Нижнегорском районе

В дежурную часть ОМВД России в Нижнегорском районе поступило заявление от работника одного из предприятий района о краже сетки-рабицы, а также сварочного аппарата.

В короткие сроки была установлена личность подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее не судимый местный житель. Подозреваемый пояснил, что с начала 2019 года работал на предприятии в должности разнорабочего. В связи с задержкой выплаты зарплаты он решился на кражу. В вечернее время, подъехав на скутере к предприятию, злоумышленник зашел на территорию и похитил 8 рулонов сетки. Вскоре он встретил жителя одного из сел района, которому предложил купить похищенное имущество за 8000 рублей. Через некоторое время осознав, что кражу никто не заметил, злоумышленник решил повторить свой «подвиг», вернувшись на предприятие, где таким же способом украл еще 5 рулонов сетки и сварочный аппарат, который в последующем продал тому же покупателю, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделением ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. б ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.