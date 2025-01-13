Защищающая Крым система ПВО имеет эффективность около 90%, для защиты полуострова делается все возможное по всем направлениям, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «

Крыму никакая сухопутная операция не угрожает. Максимально, что говорим, — противодействие нападениям с помощью ракетного вооружения. ПВО имеет эффективность порядка 90%, стопроцентную эффективность ни одна система в мире не имеет.

Он отметил, что в регионе налажено плотное взаимодействие властей и органов территориальной обороны с вооруженными силами и правоохранительными органами. Отряды теробороны полностью экипированы, многие их участники проходили службу в зоне спецоперации.

В Крыму с точки зрения обороны по поручению президента [РФ Владимира Путина] принимаются максимальные меры возможные на сегодняшний день. В этой ситуации мы выглядим достойно, <…> в части обороноспособности двигаемся вперед. Все задачи <…> выполнены, — подчеркивает Сергей Аксенов.

источник: ТАСС