Защита от мошенников: для сделок с жильём хотят ввести «период охлаждения»

Согласно документу, средства от продажи недвижимости, будут поступать на счёт покупателя после семидневной паузы. В течение 7 дней покупатель не сможет распоряжаться этими деньгами.

В проекте закона предусмотрены исключения. Деньги можно будет сразу перевести продавцу, если ему нужно срочно оплатить долги, жилищно-коммунальные или медицинские услуги.

Авторы инициативы рассчитывают, что «период охлаждения» защитит людей от мошеннических схем. Нередко мошенники убеждают граждан участвовать в «специальных операциях» МВД. Под воздействием аферистов люди продают единственное жильё, а деньги передают злоумышленникам. Благодаря «периоду охлаждения» у людей будет время, чтобы принять взвешенное решение и оценить возможные последствия своих действий.

источник: ЦИАН