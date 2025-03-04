Защита от мошенников: для сделок с жильём хотят ввести «период охлаждения»

Заёмщикам дадут время обдумать решение о покупке или продаже недвижимости. Предложено ввести «период охлаждения» для сделок с жильём. Такой законопроект направлен на рассмотрение в правительство и Центробанк, рассказала зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Предложено внести поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём».
Согласно документу, средства от продажи недвижимости, будут поступать на счёт покупателя после семидневной паузы. В течение 7 дней покупатель не сможет распоряжаться этими деньгами.
В проекте закона предусмотрены исключения. Деньги можно будет сразу перевести продавцу, если ему нужно срочно оплатить долги, жилищно-коммунальные или медицинские услуги.
Авторы инициативы рассчитывают, что «период охлаждения» защитит людей от мошеннических схем. Нередко мошенники убеждают граждан участвовать в «специальных операциях» МВД. Под воздействием аферистов люди продают единственное жильё, а деньги передают злоумышленникам. Благодаря «периоду охлаждения» у людей будет время, чтобы принять взвешенное решение и оценить возможные последствия своих действий.
источник: ЦИАН
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