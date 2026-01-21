Защитить пенсионеров от мошенников: ЦБ хочет запретить изготовление билетов Банка приколов

Пачку бутафорских стодолларовых купюр или отечественных пятитысячных банкнот на Озоне сегодня можно приобрести потехи ради или в качестве презента в среднем за 200 рублей. Внешне сувенирные купюры хотя и отдаленно, но все же похожи на настоящие деньги, а потому они традиционно пользуются спросом у детворы в игровом процессе. Однако безобидным платежным инструментом бумажные игрушки перестают быть, попав в руки злоумышленников. Сходство банкнотоподобных изделий и копий монет с оригиналом помогает им обманывать граждан, преимущественно старшего возраста.

В ЦБ считают правильным установить запрет на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России и ввести административную ответственность за его нарушение. Об этом сообщается в Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы, опубликованных 19 января на сайте Банка России. «Парламентская газета» выясняла подробности.

Чистоты денег ради

Значительно усложнить жизнь фальшивомонетчиков, а в перспективе и вовсе их победить Банку России помогают регулярные модернизации российских банкнот, усиление их защитного комплекса и улучшение потребительских качеств. При этом регулятор стремится, чтобы купюры всего номинального ряда были выполнены в едином стиле, поддерживали преемственность цветовых решений и легко распознавались как людьми, в том числе слабовидящими, так и различными автоматическими устройствами.

В планах на 2026-2028 годы разработать и выпустить банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей в обновленном дизайне и с улучшенными защитными характеристиками.

Вместе с тем ЦБ выступает против изготовления и распространения на территории страны банкнотоподобных изделий и копий монет Банка России. Такие изделия, в том числе ввозимые в Россию из других стран, активно сбываются через торговые предприятия, маркетплейсы, а также через объявления о продаже в соцсетях, пишет регулятор.

Особую обеспокоенность вызывает использование псевдокупюр злоумышленниками для обмана граждан, в том числе социально незащищенных, преимущественно людей старшего возраста. Чтобы повысить осведомленность уязвимых категорий населения о новых мошеннических тактиках, Банк России проводит информационно-просветительские мероприятия, рассказывая о возможных противоправных действиях с ненастоящими деньгами. Но этого явно недостаточно в борьбе со злоумышленниками.

ЦБ считает целесообразным установить запрет на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, говорится в Основных направлениях. Также регулятор предлагает ввести административную ответственность за нарушение такого запрета.

В настоящее время предложения Банка России по этой части рассматриваются заинтересованными министерствами и ведомствами, сообщается на сайте регулятора.

Сувенирные, фальшивые и опасные

Беглый анализ торговых полок на «Озоне» с бутафорскими деньгами различных стран и номиналов позволяет понять тревогу Центробанка. Предложений много и они разные, в том числе по стоимости. Самую дешевую пачку пятитысячных бумажных игрушек можно приобрести за 100 рублей.

При этом в описании продавец уверяет, что «деньги изготовлены из высококачественной бумаги, которая безопасна для здоровья и окружающей среды, они имеют высокое качество печати и отличаются яркими цветами и интересными узорами».

Сувенирные фальшивые купюры — идеальный подарок для друзей, родственников или коллег, «он может стать отличным дополнением к любой коллекции сувениров или просто прикольным предметом для игры», дополняет аннотацию схожей продукции другой продавец.

Учитывая все аспекты проблемной темы, в Госдуме поддерживают инициативу ЦБ. Глава думского Комитета по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой» отметил, что запрет на изготовление банкнотоподобных купюр поможет в борьбе с мошенничеством.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, по его словам, могут быть приняты достаточно оперативно. Введение запрета, уточнил глава комитета, поможет лучше защитить россиян, особенно преклонного возраста, от разного рода посягательств на их сбережения.

источник: «Парламентская газета»

Просмотры: 2 112